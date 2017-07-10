الرسوم الجمركية على السيارات

- تكلفة استيراد قطع الغيار بلغت 764 مليون دولار



المال– خاص



تراجعت قيمة واردات سيارات الركوب بنسبة 53.4% لتصل إلى 329 مليونًا و241 ألف دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 707 ملايين و836 ألف دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي؛ وفقًا لما أظهره تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.



وبحسب التقرير هبطت تكلفة استيراد مكونات السيارات بنسبة 26% لتبلغ 219 ألفًا و724 دولارًا مقابل 297 ألفًا و 588 دولارا، فيما بلغت قيمة واردات قطع غيار السيارات 764 مليون دولار، كما سجلت تكلفة استيراد الأتوبيسات والميني باص نحو 10 آلاف و 319 دولار مقابل 26 ألفا و 956 دولارا خلال نفس الفترة من العام الماضي.



وبلغت قيمة صادرات السيارات بمختلف أنواعها نحو 30 مليون دولار، فيما سجلت قيمة الصادرات من قطع الغيار وأجزاء من وسائل النقل نحو 104 ملايين دولار خلال فترة الثلاث أشهر الأولى من العام الجاري.



ووفقًا للبيانات؛ فقد تراجعت تكلفة استيراد سيارات الركوب بنسبة 58.6% لتصل إلى 111.1 مليون دولار خلال مارس الماضي فقط، مقابل 268.3 مليون دولار، كما انخفضت حجم واردات مكونات السيارات، بنسبة 37.9% لتبلغ 68.3 مليون دولار، مقارنة بـ 110 خلال نفس الفترة من 2016.



وأرجع علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات، تراجع واردات السيارات، إلى ارتفاع التكلفة الاستيرادية وانخفاض القوة الشرائية من قبل المستهلكين في ظل ارتفاع الأسعار، موضحًا أن أداء سوق السيارات شهدت تراجعًا بنسبة 45% خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي.



وأضاف أن الغالبية العظمي من وكلاء وشركات السيارات، اتجهوا إلى تقليص حجم الفاتورة الاستيرادية، بالتزامن مع تفاقم الأزمات والتحديات التي تشهدها سوق السيارات، متوقعًا زيادة وتيرة التراجع في الاستيراد خلال الفترة المقبلة.