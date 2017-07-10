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البيئة : التعامل مع تلوث زيتي بالقرن ورأس السبيل
الإثنين 10 يوليه 2017 06:39 م
خالد فهمي 1
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خالد فهمي 1
المال- خاص
أصدر الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، توجيهاته بسرعة التعامل مع التلوث الزيتى الذى ظهر أمس بمنطقة القرن ورأس سبيل جنوب مدينة الطور، حيث ورد بلاغ لغرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة أفاد بوجود ذلك التلوث بالمنطقة.
وعلى الفور توجهت لجنة من محميات جنوب سيناء ومركز مكافحة التلوث بشرم الشيخ؛ للمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة وعمل مسح بنطاق عمل المركز بمحمية رأس محمد جنوب سيناء، حيث أكد المسح خلو المنطقة من التلوث، سواء بالبحر أو بالشاطئ.
وأكدت الدكتورة كوثر حفني، رئيس الإدارة المركزية للأزمات والكوارث البيئية، أنه تم إبلاغ الهيئة العامة للبترول لدفع مركز التلوث بالطور التابع للهيئة؛ للمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة ومراجعة شركات البترول العاملة بالمنطقة، حيث تم عمل مسح كامل للمنطقة بداية من القرن حتى رأس سبيل، وتبيَّن وجود بقع زيتية منتشرة على الشاطئ عبارة عن شريط رقيق من الزيت البترولي بطول 400 متر، وعرض 20 سم.
وتم أخذ عينات من التلوث الموجود على الشاطئ وإرسالها إلى فرع السويس؛ لمقارنتها بالمصادر المحتملة بالمنطقة؛ للتعرف على مصدر التلوث، وجارٍ أعمال إزالة التلوث وتنظيف الشاطئ عن طريق الهيئة العامة للبترول.
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