استقرار متوسط سعر بيع الدولار عند 17.93 جنيه

الدولار 12

هبة محمد:



واصل الدولار بالبنوك الاستقرار عند مستوى 17.9368 جنيه للبيع و17.8362 جنيه للشراء، مقابل 17.9324 جنيه و17.8321 جنيه على الترتيب أمس الأحد، وذلك وفقا لما أعلنه البنك المركزي على موقعه الإلكتروني اليوم.



يأتي ذلك بعد يومى عمل عقب قرار رفع سعر الكوريدور بواقع 200 نقطة أساس (2%) دفعة واحدة.



من المفترض أن يسهم رفع سعر الفائدة في تعزيز قيمة الجنيه، وخفض العملة الأجنبية، لاسيما وأن القرار سيحفز كثيرا من المتعاملين على استثمار أموالهم في أدوات ادخارية بالعملة المحلية، والتنازل عن نظيرتها الأجنبية.



سجل سعر الشراء لدى البنك الأهلي 17.82 جنيه و17.92 جنيه للبيع.



ووصل لدى بنك مصر إلى 17.84 جنيه للشراء، وارتفع سعر البيع قرشاً إلى 17.95 جنيه.



وسجل الدولار لدى البنك التجاري الدولي 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.



وعرض بنك قطر الوطني الأهلي الشراء عند 17.82 جنيه و17.92 جنيه للبيع.



ووصل السعر لدى البنك العربي الأفريقي إلى 17.85 جنيه و17.95 جنيه للبيع.



وسجل لدى بنك الإسكندرية 17.83 جنيه و17.93 جنيه للبيع.



فيما ارتفع الدولار 5 قروش لدى بنك القاهرة إلى 17.80 جنيه للشراء و17.90 جنيه للبيع.



وتراجع لدى بنك المصرف المتحد قرشاً واحداً إلى 17.80 جنيه و17.90 جنيه للبيع.



يعتبر بنك HSBC صاحب أعلى سعر للبيع عند 17.98 جنيه و17.86 جنيه للشراء.



فيما يتيح مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر للشراء عند 17.87 جنيه و17.97 جنيه للبيع.



وتذبذت أسعار دولار المركزي بين الصعود والهبوط منذ بداية تحرير سعر الصرف، لينخفض ملامساً مستوى أكثر من 15 جنيها في نهاية فبراير الماضي، إلا أنه عاود الارتفاع مجدداً خلال الشهور التالية مستقرا عند مستوى 18 جنيها.



وحقق دولار المركزي أعلى سعر صرف فى تاريخ العملة المحلية يوم الثلاثاء 20 ديسمبر، بواقع 19.5605 جنيه للبيع و 19.1530 جنيه للشراء.