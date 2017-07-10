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استثمار
أكاديمي: قناديل البحر المتوسط غير قابلة للأكل
الإثنين 10 يوليه 2017 05:23 م
قناديل 7777
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قناديل 7777
الربط بين قناة السويس وانتشار القناديل اعتمد على بحث إسرائيلي غير موضوعي
القناديل التي تعيش في البحر المتوسط مختلفة عن الموجودة حاليا في سواحلنا الشمالية
سمر السيد:
قال الدكتور طارق تماز الأستاذ بجامعة قناة السويس، إن النوع الموجود من القناديل في البحر المتوسط من النوع الأرزق وغير قابلة لاستخدامها كمصدر غذاء، وقال أن الأنواع التي يمكن استخدامها كغذاء قليلة جداً على مستوى العالم.
وأضاف خلال المؤتمر الذى نظمته وزارة البيئة اليوم لمناقشة ظاهرة انتشار القناديل بساحل البحر المتوسط، إن ربط ظهور القناديل بمشروعي قناة السويس القديمة أو الجديدة اعتمد على أبحاث إسرائيلية خاطئة ومرتبطة بتوجهات سياسية تحدثت عن انتقال قناديل البحر لميناء حيفا من مصر خلال فترة توقف قناة السويس بعد عام 1967 .
وأوضح أن القناديل التى ظهرت في السواحل الشمالية مختلفة تماما عن نوعية القناديل التى تعيش فى البحر الأحمر.
وقال إن انتشار القناديل ظاهرة طبيعية نتيجة الهجرة عبر سواحل البحر ويرجع ظهورها لتجاوزات دول البحر الأبيض والصيد الجائر للكائنات البحرية وهو ما تؤكده التقارير العلمية الصادرة عن تلك الدول وكذلك منظمة الفاو .
وتابع أن القناديل كائنات معقدة وتعتمد دورتها الحياتية وتكاثرها على الظروف المناخية، مشيراً إلى أن الرصد الأول لظهور القناديل كان فى عام 1920.
ولفت إلى أن ارتفاع أعداد القناديل فى اليابان عام 2009 وتسببها في الكثير من حوادث تسمم الأسماك، في حين لم يحدث هذا في مصر ، مشيراً إلى ضرورة الرصد المستمر للبحر المتوسط سنوياً وأسبوعياً.
البيئة
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