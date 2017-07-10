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وزير البيئة :ندرس استخدام القناديل لأغراض طبية أو غذائية
الإثنين 10 يوليه 2017 03:52 م
قناديل 9999
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قناديل 9999
الاستشعار عن بعد لتحديد كثافة القناديل وإنذار الفنادق والقرى السياحية
سمر السيد:
قال خالد فهمى وزير البيئة، إن وزراته تدرس حاليا مدى إمكانية الاعتماد على القناديل المتواجدة على السواحل المصرية حاليا، لإنشاء مصنعا لأغراض طبية أو غذائية.
وأوضح فهمي خلال المؤتمر الذى نظمته وزارة البيئة اليوم لمناقشة ظاهرة انتشار القناديل بساحل البحر المتوسط، أن الدراسة سترصد مدى كثافة القناديل وانتشارها الجغرافي ومواسم ظهورها وتكاليف نقلها.
وأضاف :"ليس من المعقول إنشاء مصنع للعمل فى فترة معينة من العام .. لذلك نقوم بالدراسة للوقوف على جدوى المشروع، وسنعرض الدراسة فور الانتهاء منها على المؤسسات الدولية".
وتابع فهمي أن الوزارة ستتعاون مع جهات الاستشعار عن بعد للتعرف على الكثافات الموجودة من قناديل البحر كوسيلة لتوفير الإنذار المبكر للفنادق والقرى السياحية، من أجل عمل سياج للوقاية من القناديل لحماية السائحين.
وقال إنه سيتم التواصل مع كافة الدول المطلة على البحر المتوسط للتعاون في دراسة الظاهرة، فضلا عن معهد علوم البحار وجامعة السويس، مشيراً إلى التنسيق مع وزارة الكهرباء لاتخاذ احتياطاتها فى المحطات الكهربائية ، ومع وزارة الاسكان فيما يتعلق بمحطات التحلية والصرف.
البيئة
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