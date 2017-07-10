دولار المركزي يواصل استقراره عند 17.81 جنيه للشراء

دولار



هبة محمد:



أعلن البنك المركزي استقرار سعر الدولار لديه عند 17.8192 جنيه للشراء، و17.9454 جنيه للبيع، مقابل 17.8135 و17.9392 جنيه على الترتيب أمس.



يعتبر دولار المركزي هو السعر الرسمي الذي يحدده البنك في تعاملاته مع الجهات الحكومية والبنوك الأخرى.



وتراجع دولار المركزي يوم الإثنين الماضي أسفل مستوى 18 جنيها، للمرة الأولى منذ 3 أشهر، ويعد هذا الانخفاض هو الثالث من نوعه منذ تطبيق قرار تحرير سعر صرف الجنيه، مقابل العملات الأجنبية في نوفمبر 2016، إذ تراجع شراء دولار المركزي إلى مستوى 17.9943 جنيه في 4 أبريل الماضي، وإلى 17.8673 جنيه في 9 فبراير الماضي، كما تراجع سعر البيع تحت هذا المستوى مرة واحدة فقط في 12 فبراير.



وتذبذت أسعار دولار المركزي بين الصعود والهبوط منذ بداية تطبيق قرار تحرير سعر الصرف، لينخفض ملامساً مستوى أكثر من 15 جنيها في نهاية فبراير الماضي، إلا أنه عاود الارتفاع مجدداً خلال الشهور التالية مستقراً عند مستوى 18 جنيها.



وحقق دولار المركزي أعلى سعر صرف فى تاريخ العملة المحلية يوم الثلاثاء 20 ديسمبر، بواقع 19.5605 جنيه للبيع، و19.1530 جنيه للشراء.

