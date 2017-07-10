القومي للمسرح يجرى استبيان لرأى الجمهور



علي راشد:



أعلنت إدارة الدورة العاشرة للمهرجان القومي للمسرح، والتي تقام في الفترة من 13 إلى 27 يوليو الجاري، عن إجراء استبيان للجمهور حول رؤيتهم للعروض المسرحية المقدمة.



من جانبها لفتت الدكتورة نسرين البغدادي، رئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية، إلى أنه لا يمكن تصور وجود مسرح دون جمهور، ومن هنا جاءت فكرة الاستبيان، لمعرفة رد فعل الجمهور حول العروض.



وأضافت أن ذلك يساهم فى الارتقاء بالذائقة الفنية، وعلى تربية جيل قادر على فهم المسرح، وقد يكون سببا في تطوير الحركة المسرحية حسب رغبة الجمهور، مؤكدة أن جائزة الجمهور لن تمنح دون معرفة رأيه.

