رئيس الأركان يلتقى قائد الجيش الصومالى

رئيس الأركان 7



بدور إبراهيم :



التقى الفريق محمود حجازى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، باللواء أحمد محمد جمعالى، قائد الجيش الصومالى، والوفد المرافق له .

أعقب مراسم الاستقبال الرسمية جلسة مباحثات رفيعة المستوى، تناولت عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وكذلك التفاهم حول سبل دعم التعاون العسكرى والأمنى بين البلدين، فى العديد من المجالات .

تناول اللقاء تطورات الأوضاع على الساحتين المحلية والاقليمية وإنعكاساتها على الأمن والاستقرار الاقليمى، فى ظل الظروف والتحديات التى تمر بها المنطقة .

وأكد الفريق محمود حجازى، على عمق الروابط التاريخية الراسخة التى تربط الشعبين المصرى والصومالى بصفه عامة، والقوات المسلحة لكلا البلدين بصفه خاصة، معرباً عن تطلعه أن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون والتكامل المشترك فى العديد من المجالات العسكرية، وبما يدعم مجالات التصدى للإرهاب البغيض، الذى أصبح يهدد أمن واستقرار العديد من دول المنطقة .

من جانبه أكد قائد الجيش الصومالى، حرص بلاده على تعميق أواصر التعاون العسكرى مع مصر حتى تتمكن من التصدى لخطر الإرهاب، وكل ما يهدد الأمن القومى الصومالى، ويحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين .

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة .

