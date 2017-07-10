EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
لايف
رئيس الأركان يلتقى قائد الجيش الصومالى
الإثنين 10 يوليه 2017 02:53 م
رئيس الأركان 4
أخر الأخبار
رئيس الأركان 7
بدور إبراهيم :
التقى الفريق محمود حجازى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، باللواء أحمد محمد جمعالى، قائد الجيش الصومالى، والوفد المرافق له .
أعقب مراسم الاستقبال الرسمية جلسة مباحثات رفيعة المستوى، تناولت عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وكذلك التفاهم حول سبل دعم التعاون العسكرى والأمنى بين البلدين، فى العديد من المجالات .
تناول اللقاء تطورات الأوضاع على الساحتين المحلية والاقليمية وإنعكاساتها على الأمن والاستقرار الاقليمى، فى ظل الظروف والتحديات التى تمر بها المنطقة .
وأكد الفريق محمود حجازى، على عمق الروابط التاريخية الراسخة التى تربط الشعبين المصرى والصومالى بصفه عامة، والقوات المسلحة لكلا البلدين بصفه خاصة، معرباً عن تطلعه أن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون والتكامل المشترك فى العديد من المجالات العسكرية، وبما يدعم مجالات التصدى للإرهاب البغيض، الذى أصبح يهدد أمن واستقرار العديد من دول المنطقة .
من جانبه أكد قائد الجيش الصومالى، حرص بلاده على تعميق أواصر التعاون العسكرى مع مصر حتى تتمكن من التصدى لخطر الإرهاب، وكل ما يهدد الأمن القومى الصومالى، ويحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين .
حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة .
سيـــاســة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا