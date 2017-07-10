مميش: توقيع 5 عقود مع مستثمرين بعد التسوية الأسبوع المقبل

نتعاون ونتواصل مع وزارة الاستثمار لرفع تصنيف المنطقة الاقتصادية الفترة المقبلة





نادية صابر

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن المنطقة تسير حالياً في مسارين، أولهما هو تسوية أوضاع بعض المستثمرين وحل مشكلاتهم، حيث تمت التسوية مع 15 مستثمرا، كما سيتم التسوية مع 5 مستثمرين وتوقيع عقود جديدة معهم خلال الأسبوع المقبل.

وأوضح مميش، خلال لقائه العاملين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المسار الثاني هو العمل على جذب استثمارات جديدة للمنطقة، قائلا: "نحن نعمل جدياً في هذا المسار، فهناك طلبات كثيرة للاستثمار وأخرى تزيد يوما بعد يوم، وفي هذا الإطار تم التواصل والتنسيق والاتفاق مع وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر على رفع تصنيف المنطقة من خلال قانون الاستثمار الجديد لتكون ضمن أكبر 7 مناطق اقتصادية عالميا".

وفي لقائه الثاني بالعاملين في المنطقة الاقتصادية بعد توليه رئاستها مايو الماضي، استهل مميش كلمته بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء مصر والقوات المسلحة، وبدأ الفريق حواره مع العاملين بتطمينهم على مستقبل المنطقة، وأن العمل يجري على قدم وساق، من أجل إنجاز المشروعات في مواعيدها المحددة سلفاً.

وعن تقسيم المنطقة إلى منطقتين شمالية وجنوبية، قال مميش إن هذا التقسيم ساعد على سرعة إنجاز العمل وتقديم خدمات بحرية واستثمارية جديدة، مما يسهم في سهولة إدارة كل منطقة، لأن كل منها لها ما يميزها، مؤكدا أن النواب يعملون بجهد كبير في سبيل تحقيق إضافة للمنطقة والموانئ.



