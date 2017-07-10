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نقل وملاحة
110 ملايين جنيه أرباح مصر للطيران للأسواق الحرة
الإثنين 10 يوليه 2017 02:27 م
مصر للطيران
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مصر للطيران
هاجر عمران ودعاء محمود
افتتح شريف فتحى، وزير الطيران المدنى، فرعاً جديداً لشركة مصر للطيران للأسواق الحرة بصالة الوصول الدولى بمبنى الركاب الجديد (2) بمطار القاهرة الدولى، وذلك بحضور صفوت مسلم، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، والطيار أحمد عادل، مساعد رئيس الشركة القابضة، ورضا متولى، رئيس شركة مصر للطيران للسياحة (الكرنك) والأسواق الحرة، وقيادات وزارة الطيران المدنى ومصر للطيران.
وأشار رضا متولي، رئيس شركة مصر للطيران للسياحة (الكرنك) والأسواق الحرة، إلي أن شركة الأسواق الحرة نجحت في تحقيق ١١٠ ملايين جنيه، صافي أرباح بنهاية شهر مايو ٢٠١٧، وبزيادة على المخطط حوالي 300%.
وأضاف متولي أنه فيما يخص قطاع الأسواق الحرة خلال الفترة المقبلة فمن المستهدف في موازنة العام المالي 2017/2018 تحقيق فائض يصل إلى نحو ٢٠٠ مليون جنيه، كما أنه من المقرر افتتاح فرع الأسواق الحرة لمصر للطيران في مطار العاصمة الإدارية الجديدة ومطار سفنكس مع بداية تشغيلهما.
وعن الخطط المستقبلية لقطاع الأسواق الحرة بالشركة، أكد متولي أنه جارٍ تنفيذ خطة تطوير مخازن الأسواق الحرة وتم الاستلام الفعلي للمخزن الفرعي بعد التطوير وتحويله لمخزن مبرد بالكامل لحفظ المنتجات، وجاري العمل بتطوير مخزن كسفريت ومخزن شرم الشيخ ومخزن الإيداع بالإسكندرية. بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات شراء عربات مبردة لنقل المأكولات بين المخازن ومعارض البيع. كما تم البدء في اجراءات تحديث نظامITالمطبق بالشركة من خلال الاستعانة بأحدث الأنظمة المطبقة في نشاط الاسواق الحرة عالميا، الأمر الذي يعد نقلة نوعية في نشاط مصرللطيران للأسواق الحرة.
من جانبه، قال صفوت مسلم إن مصر للطيران للأسواق الحرة تسعى للانتشار الدائم في صالات السفر والوصول تلبية لرغبات عملائها، حيث توفر لهم العديد من المنتجات العالمية المتنوعة بأسعار تنافسية، بالإضافة إلى العروض الترويجية التي تقدمها باستمرار للعملاء.
وأضاف أن الفرع الجديد تم إنشاؤه على مساحة 500 م2 وقامت شركة مصرللطيران للصناعات المكملة بتصنيع وحدات العرض بالتنسيق مع قطاع المشروعات بالشركة القابضة لمصر للطيران كاستشاري هندسي للمشروع، كما يجرى العمل حاليا على تنفيذ المراحل الأخيرة من الفرع الجديد بصالة السفر بنفس المبنى بمساحة حوالي 450م 2 والذي يتم تجهيزه وفقا لأعلي مستويات الجودة، وبهذا تتواجد فروع مصر للطيران للأسواق الحرة في مبني الركاب ١ و ٢ و ٣ بمطار القاهرة الدولى، ومطارات الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم والأقصر واسوان وسوهاج والإسكندرية برج العرب والنزهة والجونة وطابا، بالإضافة إلى فروع مول سيتي ستارز وفندق ساڤوي شرم الشيخ وفندق هيلتون طابا.
مصر للطيران
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