وزارة الهجرة تطلق برنامج مصر بتتطور عبر يوتيوب

ولاء البرى



فى إطار تنفيذ توصيات ونتائج مؤتمر مصر تستطيع ‏بالتاء المربوطة، عقدت السفيرة نبيلة مكرم وزرة الدولة ‏للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لقاء مع داليا الشافعى ‏مصطفى المستشارة النفسية والخبيرة فى تطوير الذات ‏وعلوم القيادة بكندا؛ لبحث سبل التعاون فى مجال تطوير ‏النفس والقدرات البشرية للفرد، ورفع كفاءة العمل العام ‏والمشاركة المجتمعية، بالإضافة الى التعاون على خدمة ‏المصريين بالخارج والعمل على ربطهم بالوطن وزرع الانتماء فى أبنائهم.‏



وفى إطار ذلك اتفقت الوزيرة مع الخبيرة المصرية، على تدشين برنامج سيذاع على قناة الوزارة على اليوتيوب ومواقعها، موجه لدعم المصريين فى الداخل والخارج فى دول المهجر باسم "مصر بتتطور ".. لمناقشة مشكلاتهم، ‏ويقدم حلولا للمشاكل النفسية والمجتمعية التى تواجههم ‏فى شتى البلدان، ليكون بمثابة قناة تواصل مفتوحة بين ‏المصريين بالخارج ودولتهم الأم.



كما نسقت الوزارة مع الدكتورة داليا الشافعى عددا من المحاضرات التى تلقيها بديوان الوزارة، حول مهارات القيادة والعمل الجماعى، وتطوير الفرد والفكر الإيجابى له ‏والتركيز حول إيجاد حلول وبدائل للمشكلات، بالاعتماد ‏أولا على التخلص من الإحباط ومن ثم العمل على التنمية ‏البشرية لمهاراتهم وقدراتهم.‏



ومن ناحيتها، أكدت السفيرة نبيلة مكرم أن هذه المحاضرات من شأنها إعلاء قيمة ‏الفرد وانتاجيته، والعمل على تحسين المشاركة المجتمعية ‏وتحمل المسئولية للمواطن المصرى؛ حتى يصبح جزءا ‏فعالا فى منظومة التطوير والتنمية، مضيفة أن وزارة ‏الهجرة تعى أهمية تطوير الذات، ورفع كفاءة الفرد فى ‏مختلف الجوانب، كى يصبح ترسا

فى عجلة الإنتاج.‏



وقالت داليا مصطفى إن التغير والتطوير والقيادة أمر ‏حتمى لكل القائمين على تطوير الفرد والمجتمع، وعليه ‏اقترحت إنشاء وزارة للتنمية البشرية تعتمد على مناهج ‏معتمدة يتم تطبيقها على أطفال المدارس والكبار.‏



‏ يذكر أن داليا مصطفى إحدى المشاركات فى مؤتمر ‏مصر تستطيع بالتاء المربوطة، وحاصلة على 36 جائزة ‏علمية من مختلف الدول، كان آخرها جائزة أفضل 25 ‏مهاجرا كنديا، وحاصلة على 4 شهادات من جامعات ‏كندية وأمريكية فى علوم التغيير والتطوير، إلى جانب ‏الدكتوراة، فضلا عن حصولها على درجات رفيعة ‏وشهادات فى مجالات علم النفس، والاستشارات فى ‏العلاقات الزوجية، وتطوير الذات والتنمية البشرية.‏