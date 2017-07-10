الري تناقش دراسة تطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية

وزارة الرى والموارد المائية



المال - خاص



افتتح رجب عبد العظيم، وكيل وزارة الموارد المائية والرى، بالنيابة عن الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، ورشة العمل النهائية الخاصة بدراسة الاستشارى التابع للاتحاد الأوروبى لتقييم تطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية فى مصر، وذلك بحضور العديد من قيادات الوزارة وجهات التمويل الدولية وشركاء التنمية.



وقالت وزارة الري في بيان لها اليوم، إن الدراسة أوضحت الموقف الحالى لتطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وأهمية إتباع أسلوب التكامل فى إدارة الموارد المتاحة بصفة عامة والموارد المائية بصفة خاصة.



وناقشت ورشة العمل الخطوات المستقبلية وخريطة الطريق التى سيتم إتباعها فى المستقبل لتحسين أسلوب إدارة الموارد المائية وتحقيق السياسات المائية اللازمة لمواجهة التحديات الجسيمة بهذا القطاع الهام مع تأكيد أهمية المشاركة فى إدارة المياه مع المنتفعين و مع الجهات المعنية والذي يعد بمثابة القاطرة لكافة اوجه التنمية الأخرى فى مصر.