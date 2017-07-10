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بورصة وشركات
الرقابة المالية تتلقى عرض شراء 46% من أسهم إيكون
الإثنين 10 يوليه 2017 12:46 م
الرقابة المالية
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الرقابة المالية
بسعر 6.16 جنيه للسهم
رجب عزالدين
قالت هيئة الرقابة المالية إنها تلقت عرض الشراء الإجبارى المقدم من عرفات محمد ماجد، للاستحواذ على 46.47% من أسهم شركة إيكون للصناعات الهندسية المعمارية.
وأضافت الهيئة فى بيان للبورصة المصرية: "تضمن العرض سعرا نقديا 6.16 جنيه للسهم الواحد".
ويستهدف العرض قيام عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر بشراء حتى 16.5 مليون سهم، تمثل نسبة 46.477% من الشركة، ( والمكملة لنسبة 100%) من أسهم رأسمال شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير - إيكون.
وألزمت الهيئة مقدم العرض بتقديم المشروع وفقا لقرار رئيس الهيئة رقم 275 لسنة 2017 الصادر بتاريخ 20 مارس الماضى.
ويشغل عرفات محمد ماجد عبدالصمد منصب رئيس مجلس إدارة الشركة فى الوقت الحالى.
وقررت إدارة البورصة إيقاف التعامل على أسهم الشركة لمدة 10 دقائق للاطلاع على الخبر المنشور، مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان.
ويبلغ رأسمال الشركة 106.9 مليون جنيه، موزعاً على 26.7 مليون سهم، بقيمة اسمية 4 جنيهات للسهم.
الرقابة المالية
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