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استثمار
سحر نصر تبحث التعاون مع مديرة الوكالة الأمريكية بالقاهرة
الإثنين 10 يوليه 2017 12:09 م
سحر نصر في الأورومتوسطي
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سحر نصر في الأورومتوسطي
المال خاص
التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، شيرى كارلين، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة، بمقر الوزارة بصلاح سالم.
وناقش الجانبان، التعاون الثنائي فى مجال مكافحة الفساد ودعم قطاع التعليم الفنى، والتوسع فى جميع مجالات الاستثمار فى جميع القطاعات والدعم والتنسيق المشترك فى جميع مؤسسات التمويل الدولية، بهدف تحقيق التعاون الإقليمى فى المجالات الاقتصادية والتنموية والاستثمارية.
ودعت الوزيرة، مديرة الوكالة الأمريكية، إلى دعم مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات، ورواد الاعمال من الشباب والمرأة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتمويل متناهى الصغر ودعم صندوق تمكين المرأة اقتصاديا الذى انشئ بالتعاون مع البنك الدولى، ومبادرة الشراكة فى افريقيا، مؤكدة على أهمية دعم المرأة فى جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة المرأة المعيلة فى إطار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، 2017 عاما للمرأة.
وأكدت مديرة الوكالة الأمريكية قوة العلاقات بين البلدين وما تتسم به من طابع استراتيجي، مشيرة إلى تطلع الإدارة الأمريكية لعقد شراكة قوية مع مصر في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية خلال المرحلة المقبلة، والارتقاء بها إلى آفاق أرحب.
الجدير بالذكر أن حجم المساعدات الاقتصادية الأمريكية والتى حصلت عليها مصر منذ بداية البرنامج نحو 30 مليار دولار، وجارى التباحث بين الجانبين حول تخصيص الوكالة 104 مليون دولار لقطاعات الاستثمار والعلوم والتكنولوجيا والتعليم العالى والزراعة والتعليم الاساسى والصحة والمياه والصرف الصحى .
سحر نصر
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