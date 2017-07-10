البيئة : رصد 4927 قنديلا على الشواطئ

الهيئة العامة لحماية الشواطئ

سمر السيد:



قال محمد العيسوى ، مدير عام قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، إن إجمالى أعداد قناديل البحر التى رصدتها الوزارة على 120 شاطئا مطلة على البحر المتوسط، منذ 28يونيو الماضى حتى أمس الأحد، بلغت نحو 4927 قنديلا موزعة بين 1698 فى الساحل الشمالى الغربى، ونحو 1092 بشرق الإسكندرية، و1190 ببورسعد ورأس البر وبورفؤاد و1108 ببلطيم ، فى حين لم تسجل أى أعداد فى منطقة الضبعة أو السلوم أو مرسى مطروح حتى الآن.



وأكد - خلال الندوة التى نظمتها وزارة البيئة صباح اليوم الإثنين، لمناقشة "ظاهرة انتشار القناديل بساحل البحر المتوسط" - أنه منذ ظهور قناديل البحر، أن الوزارة شكلت غرفة عمليات لحصر القناديل بالشواطئ والحصول على مقاساتها، والتعامل مع الإصابات وتعريف المنقذين بطرق التعامل مع الحوادث بجميع الشواطئ.



وأضاف أنه كان يتم توزيع تعليمات على جميع من كان على الشواطئ بالإسكندرية وبورسعيد وبورفؤاد وبلطيم، والتعريف بآلية التخلص الآمن من القناديل على الشواطئ .