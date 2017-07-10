سحر نصر تناقش مع الجانب التونسي عقد اللجنة المشتركة

سحر نصر وزيرة التعاون الدولى

المال - خاص



التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، عماد الحمامي، وزير التكوين المهني والتشغيل بالجمهورية التونسية، ومراد الزين، مدير مركز التكامل المتوسطي، بحضور السفير نجيب المنيف، السفير التونسي لدى القاهرة، وذلك على هامش مؤتمر "الشباب والتوظيف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. مهارات أفضل وظائف أكثر".



وناقش الاجتماع، تعزيز التعاون بين البلدين مع مركز التكامل المتوسطي في دعم مشروعات الشباب في كل من مصر وتونس، ودخول ذلك في مقررات الدورة السادسة عشر للجنة الوزارية المصرية التونسية، مع الإسراع في عقدها في القاهرة خلال الربع الأخير من العام الجاري، وعقد منتدى أعمال على هامش اجتماع اللجنة.



وبحث الاجتماع، التعاون في التعليم المهنى، مما يساهم في الارتقاء بمستوى العمالة في مصر وتونس، والاستفادة من التجارب الناجحة في عدد من الدول لنقلها لكلا البلدين، وفى هذا الإطار، أكدت الوزيرة، على أهمية توزيع المنح مع الشركاء في التنمية لضخ أكبر نسبة منها في الارتقاء بالتعليم المهنى.



وأكد الوزير التونسى أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين، بما يساهم في الارتقاء بمستوى الاستثمار ودعم العمالة، وأوضح السفير التونسى أن نحو 85 % من ما تم الاتفاق عليه من مقررات الدورة الخامسة عشر للجنة الوزارية المصرية التونسية تم تنفيذه.



وأوصى مؤتمر "الشباب والتوظيف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" في ختام أعماله بالعمل على رأس المال البشري وربط التعليم بقابلية التوظيف وتوفير للطلاب التوجيه المهني، والعمل مع القطاع الخاص لتزويد الشباب بفرص تدريب والتوجيه، والتدريب على مهارات ريادة الأعمال وتشجيع السياسات العامة الداعمة للشركات الناشئة والأخرى الصغيرة والمتوسطة الحجم، والوصول إلى التعليم الجيد للجميع إلى جانب ربط النظم التعليمية بسوق العمل.



وناقش المؤتمر توفير مناخ عمل وسياسات عمل محفزة، ودعم الشباب لإنشاء شركات ناشئة خاصة بهم، ودعوة القطاع الخاص لتشغيل الشباب بأجور تنافسية وضمان اجتماعي.​​​