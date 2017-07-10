4774 طلب تقنين لوضع اليد على الأراضى بالإسماعيلية

يس طاهر

نادية صابر



أكد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية مجدداً، أنه لن يسمح بأى حال من الأحوال بوجود أى شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية، مشدداً على التعامل بكل حسم وشدة مع المخالفين وتطبيق وفرض سيادة القانون والعمل على الحفاظ على هيبة الدولة.



وأضاف أنه لم يعد هناك أى مجال لوجود أباطرة الاستيلاء على الأراضى.



جاء ذلك خلال المؤتمر الذى عقده محافظ الإسماعيلية مع أعضاء وممثلى لجنة استرداد أراضى الدولة وتقنين أوضاع واضعى اليد بحضور محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد ومديرى الزراعة وحساب بيع استصلاح الأراضى والشئون القانونية فى حضور عدد من الشباب المشاركين فى لجنة تقنين الأوضاع لواضعى اليد.



وخلال المؤتمر تم استعراض ومتابعة الموقف التنفيذى لملف تقنين الأوضاع ومناقشة المقترحات الخاصة بكيفية استثمار الأراضى المستردة واستعراض التقرير التفصيلى لأعمال الحصر والتصنيف والمعاينات.



وخلال المؤتمر أشار المحافظ إلى أنه تم تقديم 4774 طلب تقنين لوضع اليد على مساحة إجمالية قدرها 55637 فدانا منها 2560 طلب تقنين لأراضى ولاية المحافظة وعدد 2214 طلب تقنين لأراضى ولاية هيئة التعمير والتنمية الزراعية وقد تم معاينة عدد 2456 طلباً منهم بإجمالى مساحة 27253 فدان وجارى إستكمال باقى الإجراءات للتقنين بالتنسيق والتعاون مع اللجنة العليا لإسترداد أراضى الدولة.

وأضاف أنه تم معاينة وفحص عدد 284 حالة من تلك الحالات بإجمالى مساحة 1335 فدانا معاينة نهائية بمشاركة الشباب مع اللجنة المختصة المكلفة بأعمال المعاينة الحقلية وإثبات الجدية للاستزراع.