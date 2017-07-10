3721 راكبًا بموانئ البحر الأحمر وتداول 229 شاحنة

مواني البحر الأحمر

نادية صابر



صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهى عمان والحرية وبوسيدون اكسبريس وعلى متنها 453 راكبا و 52 شاحنة و 58 سيارة، كما تغادر السفينتان مسرة والنوى اكسبريس وعلى متنهما 461 راكبا و 57 شاحنة و 20 سيارة.



على جانب آخر شهد ميناء الغردقة استقبال اليخت الامريكى هنيدا وعلى متنه 4 أفراد طاقم قادم من ميناء بورسعيد، فيما شهد الميناء بالامس استقبال العبارة لابسبس وعلى متنها 44 راكبا من جنسيات مختلفة ومغادرة العبارة لابسبس وعلى متنها 47 راكبا من جنسيات مختلفة من وإلى ميناء شرم الشيخ.



وأضاف يوسف أن ميناء نويبع يستعد لاستقبال العبارة برنسيسة وعلى متنها 220 راكبا و 14 سيارة.