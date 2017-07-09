أهلي طرابلس يتلاعب بالزمالك ويقصيه من دور المجموعات

أهلي طرابلس يتلاعب بالزمالك

علي المصري



تلاعب أهلي طرابلس الليبي، بمضيفه الزمالك، بعدما أنتهت مواجهتهما بالتعادل الإيجابي 2_2، في اللقاء الذي أقيم بينهما، فى الجولة السادسة والأخيرة، من دور الستة عشر "المجموعات"، لدورى أبطال أفريقيا، والذي أقيم بينهما على ستاد الجيش المصري ببرج العرب فى الإسكندرية.



بدأ الزمالك اللقاء، ضاغطا بحثا عن هدف التأهل، وبالفعل تحقق له ما أراد، بعد 13 دقيقة فقط من بداية اللقاء، عندما أرسل محمد ناصف عرضية نموذجية من الجهة اليسرى، انقض عليها باسم مرسي، ليضعها علي يسار محمد نشنوش، حارس أهلي طرابلس، الذي وقف يشاهد الكرة وهي تسكن مرماه.



وحاول الضيوف العودة للقاء، بتسجيل هدف التعادل الذي يؤهله للدور ربع النهائي، للمرة الأولى في تاريخهم، ومرت رأسية أنيس سالتو الخطير، بجوار القائم الأيمن لأحمد الشناوي حارس الزمالك، قبل أن يطلق مؤيد اللافي، ركلة حرة أنقذها الشناوي ببراعة، ويعود اللافي ليسدد رأسية خطيرة، تمر بجوار القائم الأيمن للزمالك.



واحتسب الحكم المدغشقري حمادة نامبياندرا ركلة جزاء لأهلي طرابلس، في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الأول، وأشهر الكارت الأحمر، في وجه محمود حمدي "الونش"، مدافع الزمالك، للإنذار الثاني، ويترجمها محمد الغنودي في المرمى، معلنا عن هدف التعادل، في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع عن الشوط الأول، لينتهي بالتعادل 1_1.



ومع بداية الشوط الثاني، أجرى البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني للزمالك، تغييرين دفعة واحدة، لتعويض حالة الطرد للونش، حيث أشرك محمد مجدي بديلا لحسام سلامة "باولو"، وخرج أيمن حفني المصاب، وحل مصطفي فتحي بديلا له.



وأنقذ محمد نشنوش حارس الفريق الليبي، ركلة حرة مباشرة خطرة، نفذها بيراعة محمود عبدالرازق "شيكابالا"، في الدقيقة 58، ليخرجها لضربة ركنية، ووضح تأثر الزمالك بالنقص العدد، بعد حالة الطرد التي حدثت في الشوط الأول.



وفي الدقيقة 68، إنفرد فيفان مبيدي مهاجم أهلي طرابلس بالكرة من منتصف الملعب، ليودعها "لوب"، من فوق أحمد الشناوي، حارس مرمي الزمالك، الذي خرج من منطقة جزاءه لمقابلته، معلنا عن الهدف الثاني لأهلي طرابلس.



ورد الزمالك سريعا في الدقيقة 75، بعدما قام مصطفي فتحي بتنفيذ ركلة ركنية من الناحية اليسري لمرمي أهلي طرابلس، ليرتقي لها معروف يوسف، ويحولها برأسه في مرمي محمد نشنوش حارس أهلي طرابلس، معلنا عن هدف التعادل بهدفين لكل فريق.



وأنقذ أحمد الشناوي هدفا من سامح الدربالي، الذي أنفرد من الناحية اليمني، ليسددها أرضية زاحفة، يخرجها حارس مرمي الزمالك، بأظراف أصابعه إلي ركلة ركنية في الدقيقة 87، قبل أن يخرج الشناوي تسديدة أخري من البديل ميديان.



واحتسب حكم اللقاء خمسة دقائق وقت بدل ضائع عن الشوط الثاني، والتي لم تشهد أي جديد، ليودع الزمالك "6 نقاط". البطولة، ويتأهل أهلي طرابلس "9 نقاط"، للمرة الأولي في تاريخه، للدور ربع النهائي من البطولة.



وفي المباراة الأخري، ضمن نفس المجموعة، والتي أقيمت في الوقت ذاته، تغلب اتحاد العاصمة الجزائري، علي ضيفه كابس يونايتد الزيمبابوي "6 نقاط"، بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، ليرفع رصيده للنقطة 11، ويتأهل كمتصدر للمجموعة الثانية، ويرافقه أهلي طرابلس، بينما ودع الزمالك وكابس دور المجموعات.