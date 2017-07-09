20 معلومة تلخص لك الدورة العاشرة للمهرجان القومي للمسرح

صورة افتتاح القومي

علي راشد



تقدم لكم "بوابة المال" أبرز 20 معلومة حول تفاصيل الدورة العاشرة للمهرجان القومي للمسرح وهي كالتالي:



1. يقام المهرجان في الفترة من 13 إلى 27 يوليو الجاري .



2. أطلق اسم الناقدة الدكتورة نهاد صليحة على اسم الدورة العاشرة.



3. تقدم الدورة العاشرة للمهرجان القومي للمسرح هذا العام أسلوبا جديدا في التعامل مع الجمهور وذلك من خلال الاستبيان الذي تقدمه إدارة المهرجان لمعرفة آراء الجمهور في العروض المسرحية المقدمة خلال الدورة العاشرة والتي على أثرها ستقدم جائزة الجمهور للعرض الفائز.



4. هناك قسم خاص لعروض مسرحية هذا العام لا تدخل في المسابقة الرسمية مثل عروض ذوي الاحتياجات الخاصة والفرق الحدودية وفرق مسرح الطفل ، وهذا العام سيكون التواجد في ذلك القسم لفرق مسرح الشارع التي ستتواجد بشارع المعز، وأعلن رئيس المهرجان الدكتور حسن عطية أن العام المقبل سيكون هناك احتفاء خاص بمسرح الطفل.



5. استحدثت للمرة الأولى في تاريخ المهرجان هذا العام فكرة وجود ضيف شرف للمهرجان من دولة عربية وهذا العام ضيف الشرف هو دولة الإمارات التي ستقدم مسرحها للجمهور خارج المسابقة الرسمية للتعرف على المسرح بها.



6. تقدم هذا العام للمرة الأولى أيضا مسابقة في المقال النقدي في المسرح وسيحصل الفائز فيها على جائزة تعادل أكبر الجوائز التي يقدمها المهرجان في حقول الإبداع المختلفة.



7. للمرة الأولى يكون عرض الافتتاح من العروض الموجودة بالمهرجان بالفعل وليس عرضا مقدما خصيصا للمهرجان كما يحدث من قبل، وقد اختارت اللجنة عرض "علاء الدين" لفرقة فرسان الشرق ليكون هو عرض الافتتاح.



8. أخرج الافتتاح والختام وتنظيم الحفل والكلمات التي ستكون مقتضبة وفقا لما أعلنته إدارة المهرجان المخرج أسامة فوزي.



9. أطلقت إدارة المهرجان هذا العام للمرة الأولى قناة خاصة بها على اليوتيوب ستقدم خلالها العروض المسرحية الموجودة بالمهرجان ما عا عروض البيت الفني للمسرح وعروض الأوبرا وذلك لأن تلك العروض لا تذاع طبقا للوائح وزارة الثقافة لأنها ستتسبب لها في الخسارة.



10. ميزانية المهرجان هذا العام مليون و300 ألف جنيه بزيادة 200 ألف جنيه عن الدورة التاسعة، وهو ما اعتبرته إدارة المهرجان ميزانية ضئيلة بعد قرارات تعويم الجنيه وارتفاع سعر صرف الدولار.



11. كان من المقرر أن يكون هناك عرضا للمسرح الخاص وهو مسرحية "ليلة" من إخراج هاني عفيفي وكان من المقرر أن يتم عرضه على المسرح الكبير بدار الأوبرا إلا أن الأوبرا تأخرت في ردها وطلبت أن يعرض على مسرح الجمهورية لوجود صيانة وهو ما رفضه عفيفي لأن العرض يحتاج تجهيزات كبيرة وديكورات وأوركسترا لن يكون لها مكان بمسرح الجمهورية.



12. يقيم مسرح العرائس مجموعة من العروض المسرحية في العديد من المستشفيات وأماكن الرعاية الصحية، كما ينتقل مسرح الشارع إلى شارع المعز لتقديم عروضه.



13. يقدم المهرجان عدة أقسام وهي المسابقة الرسمية وتضم 19 عرضا مسرحيا، والعروض المختارة وهي التي خارج المسابقة الرسمية والتي تحصل على جائزة الجمهور ، وقسم "نظرة ما" وهو إطلالة على نوع مسرحي مغاير وهذا العام لمسرح الشارع، وضيف الشرف دولة الإمارات.



14. تقدم العروض المسرحية على مسارح "الطليعة – العرائس – ميامي – متروبول – الغد – السلام – أوبرا ملك – قاعة صلاح جاهين".



15. يصاحب المهرجان معرضان للكتاب الأول لهيئة الكتاب والثاني لهيئة قصور الثقافة بخصومات كبيرة في ساحات المسارح المختلفة.



16. يكرم المهرجان هذا العام الفنانة عايدة عبد العزيز، الكاتب سمير عبد الباقي، المخرج سمير العصفوري ، الدكتور محمد شيحة، اسم الراحل حسين جمعة.



17. يصدر المهرجان خمس مطبوعات وهي "اللامنتمي" لجرجس شكري، "فارس الكلمة" لمصطفى سليم، "الوجه والظل في دولة التمثيل" لمدحت الكاشف، "الأستاذ" لمحمد أمين عبد الصمد، و "عاشق الفضاءات المفتوحة" لعايدة علام.



18. يرأس المهرجان الدكتور حسن عطية، ومدير المهرجان الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح.



19. يرأس لجنة المشاهدة الدكتورة نبيلة حسن، ويرأس لجنة التحكيم الكاتب محمد أبو العلا السلاموني، ويرأس لجنة تحكيم مسابقة المقال النقدي الناقد محمد الروبي.



20. يشارك بعروض المسابقة الرسمية قطاعات "البيت الفني للمسرح وهيئة قصور الثقافة والبيت الفني للفنون الشعبية ومركز الهناجر للفنون والمعهد العالي للفنون المسرحية ودار الأوبرا وصندوق التنمية الثقافية والجامعات والمجتمع المدني".