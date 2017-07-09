طموحات تنتظر الدورة الـ 11 للقومي للمسرح

المسرح القومي المصري

علي راشد



قال الدكتور حسن عطية، رئيس الدورة العاشرة للمهرجان القومي للمسرح، أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل بالمجلس الأعلى للثقافة حول تفاصيل الدورة الجديدة: إن هناك العديد من الطموحات تنظر الدورة المقبلة أبرزها الخروج من القاهرة إلى المحافظات ولكن هذه الدورة لم تجد الإمكانيات اللازمة التي تتيح احترام الفنان حينما يخرج من القاهرة للمحافظات بأماكن إقامة ووسائل مواصلات مجهزة، لذلك سيتم الاتفاق مع هيئة قصور الثقافة والمحافظات لوضع الأمر على أولوية الدورة الحادية عشرة للمهرجان.



وأشار إلى أن قصور الثقافة منحت الفرق المشاركة 100 كتاب لكل فرقة حول المسرح لتكون نواة لتكوين مكتبة لكل فرقة.