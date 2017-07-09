عروض الدورة العاشرة للقومي للمسرح

م
العرض
الإخراج
الإنتاج
1.
قواعد العشق 40
عادل حسان
فرقة المسرح الحديث
2.
الجلسة
مناضل عنتر
فرقة مسرح الطليعة
3.
يوم أن قتلوا الغناء
تامر كرم
4.
واحدة حلوة
أكرم مصطفى
5.
مشرب شاي
أحمد البنهاوي
قومية بني سويف
6.
لامبو
محمد الملكي
قصر ثقافة بورسعيد
7.
السفير
أحمد السلاموني
نادي مسرح الفيوم
8.
بلان سي
منار زين العابدين
البيت الفني للفنون الشعبية
9.
ارتك أنفي من فضلك
إسلام إمام
مركز الهناجر للفنون
10.
طقوس الإشارات والتحولات
محمد يوسف
المعهد العالي للفنون المسرحية
11.
علاء الدين
طارق حسن
دار الأوبرا
12.
البحر بيضحك ليه
محمد مرسي
صندوق التنمية الثقافية
13.
سينما 30
محمود الحديني
فرقة كلية التجارة جامعة عين شمس
14.
بينوكيو
محمد أحمد
فرقة كلية الآداب جامعة حلوان
15.
مغامرة المملوك جابر
مصطفى طه
فرقة كلية الآداب جامعة القاهرة