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ثقافة وفنون

عروض الدورة العاشرة للقومي للمسرح

المهرجان القومى للمسرح
المهرجان القومى للمسرح
المهرجان القومى للمسرح

علي راشد
 
يقام خلال فعاليات الدورة العاشرة للمهرجان القومي للمسرح المقرر عقدها في الفترة من 13 إلى 27 يوليو الجاري  19 عرضا مسرحيا ضمن المسابقة الرسمية، بينما يقدم ضمن العروض المختارة التي لم تتح لها الفرصة في العروض الرسمية 11 عرضا مسرحيا وهي كالتالي:

أولا: المسابقة الرسمية:

م

العرض

الإخراج

الإنتاج

1.    

قواعد العشق 40

عادل حسان

فرقة المسرح الحديث

2.    

الجلسة

مناضل عنتر

فرقة مسرح الطليعة

3.    

يوم أن قتلوا الغناء

تامر كرم

فرقة مسرح الطليعة

4.    

واحدة حلوة

أكرم مصطفى

فرقة مسرح الطليعة

5.    

مشرب شاي

أحمد البنهاوي

قومية بني سويف

6.    

لامبو

محمد الملكي

قصر ثقافة بورسعيد

7.    

السفير

أحمد السلاموني

نادي مسرح الفيوم

8.    

بلان سي

منار زين العابدين

البيت الفني للفنون الشعبية

9.    

ارتك أنفي من فضلك

إسلام إمام

مركز الهناجر للفنون

10.                    

طقوس الإشارات والتحولات

محمد يوسف

المعهد العالي للفنون المسرحية

11.                    

علاء الدين

طارق حسن

دار الأوبرا

12.                    

البحر بيضحك ليه

محمد مرسي

صندوق التنمية الثقافية

13.                    

سينما 30

محمود الحديني

فرقة كلية التجارة جامعة عين شمس

14.                    

بينوكيو

محمد أحمد

فرقة كلية الآداب جامعة حلوان

15.                    

مغامرة المملوك جابر

مصطفى طه

فرقة كلية الآداب جامعة القاهرة

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