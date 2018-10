أوراكل: التمويل والموارد البشرية أولى خطوات التحول للحوسبة‎

أوراكل للأعمال الإلكترونية

المال– خاص:



أصدرت Oracle، و"MIT Technology Review" اليوم دراسة جديدة تسلط الضوء على أهمية التعاون والتنسيق فيما بين فرق الإدارات المالية والموارد البشرية داخل السحابة الموحّدة. وتبيّن هذه الدراسة بعنوان: "إدارات الشؤون المالية والموارد البشرية: شراكة جديدة فاعلة قائمة على السحابة" – "Finance and HR: The Cloud’s New Power Partnership" كيف أن النظرة الشمولية للمعلومات المالية والموارد البشرية المتاحة من خلال تكنولوجيا السحابة، تعد بمثابة قوة دافعة تتيح للمؤسسات التعامل مع وإدارة التغييرات المستمرة على نحو أفضل.



وبعد إجراء استطلاع عالمي لآراء 700 من المدراء التنفيذيين من الإدارة العليا ومدراء التمويل والموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات، خلصت الدراسة إلى أن نظام التمويل والموارد البشرية المشترك يشكل عنصراً حاسماً في نجاح مبادرات الانتقال للسحابة. ومن ضمن منافع دمج أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وإدارة رأس المال البشري (HCM) تسهيل عملية تتبع وتوقع تكاليف الموظفين لأغراض رصد الميزانية التقديرية. وبالإضافة لذلك، تساهم أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وإدارة رأس المال البشري (HCM) للسحابة في تحسين التعاون فيما بين الإدارات، حيث أفاد 37 في المائة من المستطلعين بأنهم يستخدمون السحابة لتحسين طريقة تبادل البيانات.



ويكشف التقرير كذلك عن أهمية دور العامل البشري في الاستخدام الناجح لأنظمة السحابة، وذلك من خلال قدرة الموظفين على التكيف مع التغيرات التي تشكل عنصراً حاسماً ومحورياً في عملية الانتقال. ومن ضمن المؤسسات التي تحولت كلياً نحو أنظمة السحابة، أقر ما يقرب من نصف المستطلعين (46 في المائة) بتحسن قدرتهم على إعادة تشكيل أو تغيير حجم مؤسستهم إلى حد كبير – كما فعل 47 في المائة من المسؤولين التنفيذيين في الإدارة العليا الذين شملهم الاستطلاع.



وقد كانت منافع الإنتاجية بارزة بشكل ملحوظ أيضاً، حيث أقر ما يقرب من ثلث المستطلعين (31٪) بأنهم يقضون وقتا أقل في إنجاز المهام اليدوية في إداراتهم نتيجة الانتقال إلى السحابة، وبأن أتمتة العمليات قد أتاحت لهم مزيداً من الوقت للاهتمام بأولويات الاستراتيجية الأخرى.



وقال سوامي ناتاراجان، مدير استراتيجية وتطوير خدمات البرامج SaaS في Oracle، منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا. "نظراً للدور المتنامي الذي تلعبه إدارات الشؤون المالية والموارد البشرية في تنفيذ استراتيجية التحول المؤسسي، فإن العائد على الاستثمار لم يعد ناتجاً فقط عن طريق الوفورات المالية للمؤسسة، بل من الأفكار والرؤية الجديدة تجاه نهج أداء المؤسسة ككل. وكما هو معلوم، تعد القوى البشرية عنصراً حاسماً لنجاح أي مؤسسة وهذا ما يجعلنا نرى في مدراء الإدارات المالية والموارد البشرية على أنهم القوة الدافعة لقيادة مبادرات الانتقال للسحابة." وخلص إلى القول، "بالإضافة لذلك، إن التعاون الفاعل بين الإدارات يتيح للمؤسسات التعامل بشكل أفضل مع التغيرات المحتملة ويضع الخطوط العريضة لبقية عمليات تحول تلك المؤسسات نحو السحابة."