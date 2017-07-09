مصادر ترجح تسعير قنطار القطن بـ3000 جنيه للمزارعين

القطن

كتبت: دعاء حسنى



رجح مصدر مسئول بوزارة الزراعة، أن يتم إعلان سعر ضمان لشراء الأقطان المصرية من المزارعين لمحصول عام 2017 البالغ مساحته 225 ألف فدان، والمقدر إنتاجيته بـ1.3 مليون قنطار بسعر يقترب من 3000 جنيه للقنطار لأصناف وجه بحرى.



كشفت المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه لـ"المال"، أن سعر ضمان الذى ستعلنه الحكومة قد يحين توقيت إعلانه بين نهاية يوليو الجارى أو أغسطس المقبل.



ويعد سعر الضمان ملزم للحكومة بشراء الأقطان من الفلاحين بالسعر المعلن فى حال إحجام التجار عن شراء المحصول، تشجيعا للمزارعين.



ويضمن قانون تحرير تجارة القطن لسنة 1994، حرية تجارة وتسويق الأقطان للتجار، ما عدا أقطان الإكثار التى أدخل تعديلا على عمليات تسويقها وصدر بها قرار جمهوري فى عام 2015، ليسند تسويقها لوزارة الزراعة فقط حفاظا على بذور الأقطان من الخلط لضمان جودتها بعد سنوات شهدت أصنافها تراجعا فى صفاتها الغزلية وقل الطلب خلالها على الأقطان المصرية.



وقال أحمد عياد، رئيس الشعبة العامة للقطن بالاتحاد العام للغرف التجارية: "الأجدى إعلان الحكومة عن سعر الضمان قبل بدء الفلاحين فى عمليات زراعة المحصول لتشجيعهم على زيادة المساحات المزروعة منه".



وأضاف أن سعر الضمان ملزم للحكومة بشراء الأقطان من الفلاحين حال إحجام التجار عن الشراء أو هبوط سعر القطن بالبورصات العالمية، تشجيعا للتجار لزراعة المحصول فى المواسم التالية.



فيما لم تتلق الشركة القابضة للغزل والنسيج حتى الآن أى تعليمات من الحكومة تتعلق بشراء الأقطان للموسم التسويقى الجديد 2017/2018، ولم تخطر من وزارة الزراعة إلى الآن بسعر ضمان لأقطان الموسم الجديد، وفقا لسوسن وهبة رئيس مجلس إدارة شركة الشرقية لتجارة الأقطان.



وقالت وهبة فى تصريح مقتضب لـ"المال": "الشركة القابضة للغزل اشترت أقطان الموسم الماضى من المزراعين بعد رفض التجار شراءه بأسعار تناسب وتكلفة إنتاج المزارعين له، أما الموسم الجديد فلم ترد لنا تعليمات بشأنه حتى تلك اللحظة".



ويحين الموسم التسويقى للأقطان المصرية فى سبتمبر من كل عام ويستمر حتى نهاية أغسطس من العام التالى له، ويترقب السوق زيادة فى المزروع من الأقطان للموسم التسويقى 2017/2018 الذى يبدأ سبتمبر المقبل، بنحو 96 ألف فدان عن العام الماضى، بعد زيادة المساحات لـ225 ألف فدان مقابل 129 خلال العام الماضى، وفقا لوزارة الزراعة المصرية.



كان مجدى الشراكى، رئيس جمعية الإصلاح الزراعى قال لـ"المال" مؤخرا، أن اجتماعات مكثفة ستعقد الشهر المقبل لوضع منظومة تسويق محصول القطن بالاتفاق مع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، للتعاقد لشراء أقطان الإكثار وباق الأقطان من المنتجين بسعر مناسب، متوقعا أن لا يقل أصناف وجه قبلى عن 2000 جنيه، وبحرى عن 3000 جنيه للقنطار فى تزايد الطلب العالمى عى القطن المصرى.