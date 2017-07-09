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طاقة
إيثيدكو تخطط لاقتحام أسواق جديدة لتصدير البولى إيثيلين
الأحد 09 يوليه 2017 07:39 م
إيثيدكو
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إيثيدكو
❐ رئيس الشركة: 3.5 مليون دولار صافى الوفر الشهرى من المحطة
137 ألف طن مبيعاتها للسوقين المحلية والعالمية خلال 2017
❐ اختيار أفضل الموزعين من خلال مناقصة عالمية.. والسعر يحدد شهريًا
الإسكندرية ـ نسمة بيومى
قال سعد الدين هلال، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته «إيثيدكو»، إن شركته تسعى لاقتحام أسواق جديدة أوروبية، وعربية لزيادة عدد الدول التى تستقبل منتجاتها والتى تصل إلى 25 دولة حاليًا.
وأوضح أن مبيعات الشركة خلال العام الجارى بلغت 137 ألف طن، منها 40 ألف طن للسوق المحلية، والباقى للتصدير، مؤكدًا أن مشروع محطة توليد الكهرباء الجديدة، الذى افتتحت المرحلة الأولى له منذ أيام، حقق وفر صافى بقيمة 3.5 مليون دولار شهريا، عقب الاستغناء عن عقد تأجير المحطة المؤقتة.
ويتضمن مشروع المحطة 3 مراحل؛ الأولى انتهى منها باستثمارات 98 مليون دولار، والثانية تحت التنفيذ باستثمارات 23.5 مليون دولار، فيما تتجاوز استثمارات المرحلة الثالثة 20 مليون دولار، طبقا لتصريحات مسئول وثيق الصلة بالمشروع لـ«المال».
وشرح هلال، تطورات العمل فى مشروع محطة الكهرباء، خلال المؤتمر الذى عقد بالإسكندرية نهاية الأسبوع الماضى، الذى تبعه جولة تفقدية لوزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا لمجمع "المصرية لإنتاج الإيثيلين "، وافتتاح المحطة الدائمة بقدرة 150 ميجا وات.
ولفت إلى أن الشركة بدأت اقتحام الأسواق الخارجية بداية من العام الجارى، وتخصص نسبة %70 من إنتاجها للتصدير، و%30 للسوق المحلية، موضحًا أن ارتفاع نسبة التصدير مقارنة بالمورد محليا، يعود إلى سعى الشركة لتسديد التزاماتها تجاه البنوك، ومؤسسات التمويل.
وأكد أن الشركة تسعى لتعظيم الإنتاج، وترشيد التكاليف بداية من العام الجارى، لتغطية مصروفاتها وسداد القروض المستحقة عليها، لافتا إلى أن إجمالى إنتاج الشركة من الإيثيلين منذ بداية تشغيلها حتى الآن بلغ 327 ألف طن، منها 160 ألف طن فى الفترة من أغسطس الماضى، حتى نهاية 2016.
وأشار إلى أن إجمالى الإنتاج مقسم بين «إيثيدكو» بواقع 262 ألف طن، و«سيدى كرير» من خلال إمداداها بـ 59 ألف طن، و«البتروكيماويات المصرية»، بحصة 6 آلاف طن، بينما بلغ إجمالى إنتاج البولى إيثيلين 268 ألف طن، الذى يدخل فى صناعات البلاستيك، والأجهزة الكهربائية، والجلود، ومستحضرات التجميل.
وبلغت إجمالى مبيعات البولى إيثيلين، منذ افتتاح شركة إيثيدكو، فى أغسطس الماضى حتى الآن، 221 ألف طن، منها 87 ألف طن للسوق المحلية، و134 ألفًا للتصدير.
وعن الأسواق التصديرية، وآلية اختيارها، قال هلال إنه تم طرح "مناقصة" من خلالها انتقينا أفضل الموزعين على مستوى العالم، لتصريف منتجات الشركة بالأسعار المتفق عليها.
وتابع: العقد مع الموزعين مدته عام واحد، ومحددين له أن يوزع كميات معينة فى كل منطقة بحسب احتياجاتها وطاقتها الاستيعابية، ويحدد السعر شهريا، بحسب المتغيرات العالمية.
وعن محطة الكهرباء الجديدة، قال إن احتياجاتهم من الطاقة تبلغ 42 ميجا وات حاليا، لذلك اتخذ القرار بإنشاء محطة توليد دائمة، وخلال فترة الإنشاءات تم الاستعانة بمحطة مؤقتة، مؤجرة من شركة كاتر بيلر، بقيمة 3.5 مليون دولار شهريا.
ولفت إلى أن المدة الفعلية لتنفيذ المرحلة الأولى من المحطة بلغت 15 شهرًا، مقارنة بـ18 مخططة، ومليون ساعة عمل، و1450 ساعة تدريب، و500 ساعة تدريب أخرى للعمالة والفنيين.
يشار إلى أنه تمت الاستعانة بشركتى صان مصر، وإنبى، لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع محطة توليد الكهرباء، «تتضمن 3 توربينات غازية، منها 2 فقط بالخدمة، بطاقة 75 ميجا وات، وآخر تحت أمر التشغيل stand by».
وتشارك فى تنفيذ المرحلة الثانية «إنبى»، والسويدى، وسيمنز، ومن المخطط الانتهاء منها خلال العام المقبل.
ولفت إلى أن إنتاجية المحطة من الطاقة الكهربائية، لن تفيد مجمع «إيثيدكو» فقط، وأن زيادة قدراتها، وتنفيذ باقى مراحلها، يعنى التوسع لتلبية احتياجات مشروعات أخرى.
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