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استثمار
أول مشروع لوجيستى بين قناة السويس وشركة نرويجية لخدمة حقل ظهر
الأحد 09 يوليه 2017 07:24 م
مميش 2
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مميش 2
بورسعيد ـ أمانى العزازى:
ترتب هيئة قناة السويس خلال الفترة الحالية لتوقيع مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات النرويجية متعددة الجنسيات لإقامة أول مشروع لوجيستى بمنطقة حوض حسين لخدمة مشروع إنتاج الغاز الطبيعى بحقل ظهر.
وأكد مصدر مطلع بالهيئة، رفض ذكر اسمه، فى تصريحات لـ«المال»، أن الفترة القليلة الماضية شهدت تعدد زيارات وفود الشركة إلى هيئة قناة السويس للاتفاق مع رئيسها الفريق مهاب مميش، على بنود المشروع وأسس الشراكة، لافتا إلى أن الاتفاق سيعد الأول من نوعه مع الشركات الأجنبية فى مجال الخدمات اللوجيستية.
يذكر أن حقل ظهر من أهم مشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعى الجارى تنفيذها، وهو أكبر كشف غاز بالبحر المتوسط، ومن أضخمها على المستوى العالمى.
ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج فى ديسمبر 2017 بمتوسط مليار قدم مكعب يوميا، يتزايد تدريجياً ليصل إلى 2.7 مليار فى عام 2019، وتم توقيع الاتفاقية البترولية الخاصة بالكشف فى يناير 2014 بعد فوز «إينى» الإيطالية بالمنطقة فى المزايدة العالمية التى طرحتها الشركة القابضة للغازات الطبيعية - إيجاس.
وتوقع المصدر أن يتخذ شكل الشراكة بين قناة السويس والشركة النرويجية تأسيس شركة جديدة وفقا للصلاحيات والضوابط التى منحها قانون إنشاء الهيئة فى تأسيس الشركات لخدمة أنشطتها الاقتصادية، أسوة بشركات قناة السويس للاستزراع المائى وقناة السويس للاستثمار والشركات السبع التابعة للهيئة.
وأشار المصدر إلى أن هذا التوجه يعزز الكيان الاقتصادى للهيئة ويعظم الإيرادات التى كانت تعتمد لسنوات طويلة على رسوم عبور السفن للمجرى الملاحى للقناة.
وأضاف أن «حوض حسين» أحد المرابط الأساسية التابعة لهيئة قناة السويس شرق القناة، وظلت مهملة لعدة سنوات، لافتا إلى أن إعادة استغلال الحوض يعد بداية الانطلاق لتطوير ميناء غرب بورسعيد.
ولفت إلى أن كراكات الهيئة أنهت %70 من أعمال تكريك دائرة الدوران ليصل عمقها إلى 16 مترًا بما يمكن رصيف الحاويات بالميناء الغربى من استقبال السفن العملاقة حمولة 18 ألف حاوية وطول 350 مترًا، ومن المقرر إنهاء أعمال التكريك كاملة فى غضون شهرين.
وقال إن الهيئة تضع نشاط الخدمات فى صدارة اهتماماتها بعد اكتشافات الغاز والبترول التى تشهدها مصر مؤخرا، وفى مقدمتها حقل ظهر، ما دعا إلى تدعيم أسطول الهيئة بـالسفينة «أحمد فاضل» التى دخلت الخدمة منتصف يونيو الماضى، وهى أحدث سفن الخدمات البترولية فى مجال استخراج البترول وأعمال الصيانة للحفارات.
وتعد السفينة أكبر وحدة متعددة الأغراض بالشرق الأوسط ومن أكبر سفن خدمات شركات ومنصات البترول، تعمل بنظام DP2 والذى يضمن تثبيت الوحدة فى نقطة محددة بالبحر دون الحاجة الى رمى مخاطيف، وقدرة ماكينات 9800 كيلووات.
ويبلغ طول السفينة 90 متراً وعرضها 18.8 متر وحمولتها الكلية 4744 طناً ومجهزة بونش رئيسى حمولة 75 طن، ويعمل بخاصية AHC، ما يسمح بحمل أثقال تصل إلى 40 طنًا وتثبتها فى نقطة محددة تحت سطح البحر بعمق 2000 متر
قناة السويس
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