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رياضة
وادي دجلة يتعاقد مع 4 لاعبين
الأحد 09 يوليه 2017 07:11 م
وادي دجلة
أخر الأخبار
وادي دجلة
علي المصري
نجح مجلس إدارة نادي وادي دجلة، في إتمام التعاقد مع أربعة لاعبين، لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الدجلاوي، في الموسم المقبل، باختيار أحمد حسام "ميدو"، المدير الفني للفريق.
وتعاقد دجلة في حضور، علاء نور رئيس النادي، بالإضافة للمدير الفني مع محمد عبدالمنصف حارس مرمي إنبي، وأحمد مجدي لاعب الإنتاج الحربي، وأحمد الشناوي لاعب بتروجت، وأحمد سمير لاعب الزمالك.
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