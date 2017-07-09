الأزمة القطرية.. رؤية تأمينية

نظمى حسين

بقلم: نظمى حسين



أعلنت مصر والسعودية والإمارات والبحرين، والعديد من الدول، قطع علاقتها الدبلوماسية بشكل رسمي مع قطر، بعدما تبين بشكل قاطع لها علاقة قطر الوثيقة بالجماعات الإرهابية والضلوع فى تمويل الأنشطة الإرهابية فى تلك الدول، والعمل على زعزعة الاستقرار فيها .



● وقد حاولت مصر خلال السنوات الماضية إثناء قطر عن منهجها، وسلكت فى ذلك طرقا عديدة، منها الوساطة الخليجية وغير الخليجية، لكن باءت تلك الوساطات بالفشل الزريع فى ظل إصرار قطر على سلوك هذا النهج .



● وعندما ثبت باليقين الدامغ للدول الخليجية، هذا التغلغل الكبير للحكومة القطرية فى هذه الأنشطة الإرهابية، لم تجد حكومات تلك الدول مناصا من قطع العلاقات الدبلوماسية، وما ترتب عليها من تداعيات جسيمة، بعدما ألقت بظلال ثقيلة على الاقتصاد القطرى.



● وفى خضم هذه الأوضاع وتطوراتها، كان لزاماً علينا أن نبحث فى الآثار المتوقعة على النشاط الاقتصادى بين مصر وقطر، بصفة عامة والنشاط التأمينى بصفة خاصة، إذ يتم تبادل العديد من العمليات بين البلدين، سواء على مستوى العمليات المباشرة أو إعادة التأمين، فضلاً عن وجود فرع لدى شركة مصر للتأمين فى قطر، بالإضافة إلى الكويت والإمارات، إلى جانب وجود كيانات اقتصادية من بنوك وشركات أخرى متبادلة بين الدولتين.



● أما فيما يتعلق بتداعيات هذه التطورات على المستوى الرسمى، فلم يصدر أى بيان من جانب الحكومتين، وذلك فيما يخص الأنشطة الاقتصادية، فلا تزال تمارس بشكل طبيعى، وأن كان متوقعا أن تظهر الآثار السلبية - نظراً لقطع العلاقات الدبلوماسية - فيما يتعلق بانتقال الأفراد وغيرها من المشكلات اللوجستية الأخرى.



● ولكن مع ثبوت ضلوع قطر فى تمويل الأنشطة والعمليات الإرهابية فى العديد من الدول، نرى أهمية أن يتم إعداد ملف متكامل فيما يخص الخسائر التى نتجت عن تلك العمليات، سواء ما يتعلق منها بالخسائر الاقتصادية، أو الخسائر التأمينية، وأعتقد أن مصر قد أصابها العديد من الخسائر من تلك العمليات، سواء على مستوى الممتلكات، أو الأفراد، خصوصا تفجيرات خطوط الغاز بسيناء، كما نعتقد أنه من الأهمية بمكان إدراج التلفيات التى لحقت بالقوات المسلحة، وجهاز الشرطة فقد كانت الخسائر فى الأفراد والمعدات هى الأكبر عدداً وحجماً.



● وأهمية إعداد هذا الملف وبشكل كامل وموثق سوف يتيح المطالبة بالتعويضات من حكومة قطر، إذ تعكف حكومات الدول الأربع الآن على الخروج بلائحة مطالب من حكومة قطر، إذا أرادت بالفعل العودة مرة أخرى إلى البيت العربى والخليجى.



● أما إذا رفضت حكومة قطرالانصياع لتلك المطالب، فليس علينا إلا اللجوء إلى المنظمات الدولية، خصوصاً الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية لاستصدار قرار دولى، ومن ثم سهولة إخضاع قطر للإقرار بمسئوليتها عن تلك الخسائر وإلزامها بسداد التعويضات اللازمة.



مدير عام إعادة التأمين البحرى بشركة «مصر للتأمين»





