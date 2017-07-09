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رياضة
مونديال السلة.. مصر تحصل على المركز الـ 12 بخسارتها أمام نيوزيلندا
الأحد 09 يوليه 2017 06:01 م
مونديال السلة مصر تحصل على المركز الـ 12
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مونديال السلة مصر تحصل على المركز الـ 12
على المصرى
خسرت مصر مباراتها أمام نيوزيلندا، بنتيجة 85_69، في المباراة التى أقيمت بين المنتخبين، علي الصالة الرئيسية، بمجمع الصالات المغطاة، باستاد القاهرة الدولي، فى مباراة تحديد المركزين الحادى عشر والثانى عشر، فى اليوم الختامى لكأس العالم للشباب تحت 19 سنة لكرة السلة، والتي استضافتها مصر، منذ الأول من يوليو الجارى، وتختتم اليوم الأحد.
انتهت الفترة الأولي بتقدم الضيوف بنتيجة 22_8، قبل أن يستفيق أصحاب الملعب والجمهور، ويحسموا الفترة الثانية بنتيجة 22_16، لينتهي الشوط الأول، بتقدم نيوزيلندا بنتيجة 38_30.
وواصل منتخب مصر صحوته، واستطاع حسم الفترة الثالثة لعبا ونتيجة، بعدما أنهاها لصالحة 21_17، قبل أن يرد المنتخب النيوزيلندي بقوة، ويحسم الفترة الرابعة، بنتيجة 30_18، لتنتهي الملاراة بخسارة مصر 85_69، لتحصل علي المركز الحادي عشر، فيما حصدت نيوزيلندا المركز الثاني عشر.
وفي لقاءات أخري، أقيمت ضمن مباريات تحديد المراكز، حسم منتخب بورتريكو، المركز التاسع لصالحه، بعد فوزه علي نظيره الياباني، الذي أحتل المركز العاشر، في مباراة مثيرة، بنتيجة 68_67، خطف منتخب أنجولا، المركز الثالث عشر، من نظيره الكوري الجنوبي، ، فى الثوانى الأخيرة، بالفوز عليه بنتيجة 58-56، ليحتل المنتخب الآسيوى، المركز الرابع عشر، وحصل المنتخب الإيرانى على المركز الخامس عشر، من نظيره المالى، الذى جاء فى مؤخرة الفرق المشتركة فى المونديال، بعدما فاز عليه بنتيجة 70-61.
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