EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
ثقافة وفنون
تطوير السكك الحديدية أهم موضوعات التوك شو الليلة
الأحد 09 يوليه 2017 05:47 م
خريطة برامج التوك شو
أخر الأخبار
خريطة برامج التوك شو
رحاب صبحى:
"الاقتصاد والناس" يناقش مشروع تطوير السكك الحديدية
يناقش برنامج "الاقتصاد والناس" على القناة الثانية فى السادسة مساءً مشروع تطوير السكك الحديدية الذى أعلنت عنه وزارة النقل، ويتحدث فى هذا الموضوع الدكتور عمرو شعت مستشار وزير النقل لتطوير السكك الحديد محمد البيطار.
حسام بدراوى فى "من ماسبيرو" على الأولى
في الفقرة الأولى من برنامج "من ماسبيرو" على القناة الأولى فى السابعة مساءً يستضيف الكاتبة الصحفية هبة باشا مدير تحرير مجلة نصف الدنيا للحوار حول أهم ما جاء بالصحف الرسمية، وذلك في فقرة "مصر بيحصل فيها إيه النهاردة".
أما فى الفقرة الثانية فيستضيف البرنامج الدكتور حسام بدراوى الخبير التعليمى لمناقشة رؤيته المستقبلية للتعليم فى مصر، وسبل تطويره، مع قراءة وتقييم لثلاث سنوات من حكم الرئيس السيسي.
البرنامج من تقديم عاطف كامل أمنية مكرم.
جمال العدل فى "الستات مايعرفوش يكدبوا" على سى بى سى
يستضيف برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، والذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة ومنى عبدالغني وسهير جودة، على شاشة "سي بي سي"، في الثالثة عصرا المنتج جمال العدل.
ويدخل العدل في مواجهة وجها لوجه أمام منصة نسائية تحاوره عن الدراما ورؤيته للدراما والفن الآن، كما يقيم الأعمال الدرامية التي عُرضت خلال شهر رمضان الماضي، ويتحدث عن المرأة ودورها في حياته، ويتطرق "العدل"، خلال حواره، إلى رحلة نجاحه في عالم الفن، وما أبرز التحديات التي واجهتها خلالها، وكيف تغلب عليها.
يوسف الشريف فى" كل يوم" على on e
يستضيف الإعلامى عمرو أديب، الفنان يوسف الشريف فى برنامجه "كل يوم" فى التاسعة مساءً على قناة on e ليتحدث للمرة الأولى عن مسلسله "كفر دلهاب" الذى حقق نجاحا فى شهر رمضان الماضى.
وزير النقل فى مساء dmc
تستضيف الإعلامية إيمان الحصري، للدكتور هشام عرفات وزير النقل في حلقة الليلة من برنامج "مساء DMC" فى العاشرة مساءً ، على قناة "DMC". ويتحدث عرفات خلال البرنامج عن خطة الوزارة خلال الفترة المقبلة، وآخر ما وصلت إليه في تنفيذ أعمال الطريق الدائري الإقليمي، كما يتحدث عن عدد من الملفات على أجندة الوزارة خلال المرحلة الحالية.
توك شو
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا