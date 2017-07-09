تطوير السكك الحديدية أهم موضوعات التوك شو الليلة

خريطة برامج التوك شو

رحاب صبحى:



"الاقتصاد والناس" يناقش مشروع تطوير السكك الحديدية

يناقش برنامج "الاقتصاد والناس" على القناة الثانية فى السادسة مساءً مشروع تطوير السكك الحديدية الذى أعلنت عنه وزارة النقل، ويتحدث فى هذا الموضوع الدكتور عمرو شعت مستشار وزير النقل لتطوير السكك الحديد محمد البيطار.



حسام بدراوى فى "من ماسبيرو" على الأولى

في الفقرة الأولى من برنامج "من ماسبيرو" على القناة الأولى فى السابعة مساءً يستضيف الكاتبة الصحفية هبة باشا مدير تحرير مجلة نصف الدنيا للحوار حول أهم ما جاء بالصحف الرسمية، وذلك في فقرة "مصر بيحصل فيها إيه النهاردة".



أما فى الفقرة الثانية فيستضيف البرنامج الدكتور حسام بدراوى الخبير التعليمى لمناقشة رؤيته المستقبلية للتعليم فى مصر، وسبل تطويره، مع قراءة وتقييم لثلاث سنوات من حكم الرئيس السيسي.



البرنامج من تقديم عاطف كامل أمنية مكرم.



جمال العدل فى "الستات مايعرفوش يكدبوا" على سى بى سى

يستضيف برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، والذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة ومنى عبدالغني وسهير جودة، على شاشة "سي بي سي"، في الثالثة عصرا المنتج جمال العدل.



ويدخل العدل في مواجهة وجها لوجه أمام منصة نسائية تحاوره عن الدراما ورؤيته للدراما والفن الآن، كما يقيم الأعمال الدرامية التي عُرضت خلال شهر رمضان الماضي، ويتحدث عن المرأة ودورها في حياته، ويتطرق "العدل"، خلال حواره، إلى رحلة نجاحه في عالم الفن، وما أبرز التحديات التي واجهتها خلالها، وكيف تغلب عليها.



يوسف الشريف فى" كل يوم" على on e

يستضيف الإعلامى عمرو أديب، الفنان يوسف الشريف فى برنامجه "كل يوم" فى التاسعة مساءً على قناة on e ليتحدث للمرة الأولى عن مسلسله "كفر دلهاب" الذى حقق نجاحا فى شهر رمضان الماضى.



وزير النقل فى مساء dmc

تستضيف الإعلامية إيمان الحصري، للدكتور هشام عرفات وزير النقل في حلقة الليلة من برنامج "مساء DMC" فى العاشرة مساءً ، على قناة "DMC". ويتحدث عرفات خلال البرنامج عن خطة الوزارة خلال الفترة المقبلة، وآخر ما وصلت إليه في تنفيذ أعمال الطريق الدائري الإقليمي، كما يتحدث عن عدد من الملفات على أجندة الوزارة خلال المرحلة الحالية.