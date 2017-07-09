استمرار تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 بـ 610 جنيهات

ذهب المالية 6699

عمر سالم



ﺷﻬﺪﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ الأحد، انخفاضا بنحو 3 جنيهات، إذ ﺑﻠﻎ ﻋﻴﺎﺭ 21 ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﺪﺍﻭلًا 610 جنيهات، ﻣﻘﺎﺑﻞ 613 ﺟﻨﻴﻬًﺎ ﻟﻠﺠﺮﺍﻡ، نهاية اليوم.



ﻗﺎﻝ ﻭﺻﻔﻲ ﺃﻣﻴﻦ ﻭﺍﺻﻒ، ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﺔ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻐﺮﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، ﺇﻥ ﻋﻴﺎﺭ 18 ﺳﺠﻞ 522 ﺟﻨﻴﻬًﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺠﻞ ﻋﻴﺎﺭ 24 697 ﻣﻘﺎﺑﻞ 700 جنيه للجرام، السبت.





ﻭﺃﺿاف ﻭﺍﺻﻒ، ﻟـ"ﺍﻟﻤﺎﻝ"، ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﺍﻟﺬﻫﺐ انخفض ليسجل 4880 جنيهًا، مقابل 4903 جنيهات السبت، وتراجعت ﺍﻷﻭﻗﻴﺔ ﻟﺘﺴﺠﻞ 1212 ﺩﻭﻻﺭًﺍ، ، ﻻﻓﺘًﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ انخفاض ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﻭﻗﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴًّﺎ، واستقرار أسعار ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، أﺳﻫما ﻓي انخفاض ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ.



