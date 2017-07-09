متضررون محور 30 يونيو يعترضون مسيرة وزير الإسكان

الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان

بورسعيد أماني العزازي



احتوى عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، غضب إحدى الأسر المتضررة من تنفيذ محور 30 يونيو، عندما اعترضوا مسيرة وزير الإسكان، مصطفة مدبولي أثناء زيارته للمحافظة.



وجاء اعتراض الأسر نتيجة استقطاع الأرض المقيمين عليها، ودخولها ضمن مساحة الطريق الذي بلغت معدلات تنفيذه 80٪.



وتسبب الموقف فى عدم نزول الوزير من سيارته لتفقد حجم الأعمال بمحور 30 يونيو، في الوقت الذي وعدت فيه الدولة تعويض المتضررين من أعمال تنفيذ المحور.



فيما لفت مصدر مسئول إلى أن المتضررين من المحور بعضهم لم يثبت أحقيته في التعويض، لتعديه على أملاك الدولة بوضع اليد.

