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اتصالات وتكنولوجيا
استقالة أسامة صالح من مجلس إدارة أورنج
الأحد 09 يوليه 2017 04:37 م
اسامه صالح
أخر الأخبار
اسامه صالح
المال – خاص :
وافقت عمومية أورنج للاتصالات، التى عقدت الخميس الماضى، على استقالة أسامة صالح، وزير الاستثمار الأسبق، من عضوية مجلس إدارة الشركة، كما قررت تعديل المسمى الوظيفى لميشيل مارى، ليصبح نائب رئيس مجلس الإدارة، ممثلا عن شركة أم تى تليكوم إس سى آى إل، بدلا من عضوية مجلس الإدارة .
وكشفت نتائج العمومية التى حصلت "المال" على نسخة منها، عن استقالة المهندس عاطف حلمى، وزير الاتصالات الأسبق، من رئاسة وعضوية مجلس إدارة الشركة، وتعديل المسمى الوظيفى لبرونو ميتلينج، ليصبح رئيس مجلس الإدارة، ممثلا عن شركة إم تى تليكوم إسل آر إل، بدلا من عضوية مجلس الإدارة.
عُين أسامة صالح، عضواً بمجلس إدارة شركة أورنچ مصر للاتصالات، في مارس الماضى، كما يشغل الأن منصب الرئيس التنفيذي لشركة RISEINVEST للحلول والاستشارات المالية 2016.
اتصالات وتكنولوجيا
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