EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بنـــوك
دولار المركزي يستقر عند 17.93 جنيه للبيع
الأحد 09 يوليه 2017 04:22 م
المركزي
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
" Ecma " تعتزم التواصل مع "المركزي" لتفعيل السندات
المركزي
هبة محمد
قال البنك المركزي، إن الدولار افتتح تعاملات الأسبوع الجاري مستقرًا عند 17.8135 جنيه للشراء، مقابل 17.8184 جنيه الخميس الماضي، كما بلغ سعر البيع 17.9392%، بدلاً من 17.9412 جنيه نهاية الأسبوع الماضي.
يعتبر دولار المركزي السعر الرسمي الذي يحدده البنك في تعاملاته مع الجهات الحكومية والبنوك الأخرى.
وتذبذت أسعار دولار المركزي بين الصعود والهبوط منذ بداية تطبيق قرار تحرير سعر الصرف، لينخفض ملامساً مستوى أكثر من 15 جنيهًا، نهاية فبراير الماضي، إلا أنه عاود الارتفاع مجددًا خلال الأشهر التالية مستقرًا عند مستوى 18 جنيهًا.
وحقق دولار المركزي أعلى سعر صرف فى تاريخ العملة المحلية، الثلاثاء 20 ديسمبر بواقع 19.5605 جنيه للبيع و 19.1530 جنيه للشراء.
الدولار الموازي
أسعار الدولار
سعر الدولار الآن
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا