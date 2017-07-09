EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بنـــوك
متوسط الدولار بالبنوك يستقر عند 17.83 جنيه للشراء
الأحد 09 يوليه 2017 03:57 م
الدولار 12
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
41 % انخفاضا في القيمة الدولارية للأسهم بسبب التعويم
الكويت الوطنى يتوقع ارتفاع أسعار النفط لـ65 دولارًا بالمدى المتوسط
الدولار 12
هبة محمد
تجاهل متوسط سعر الدولار بالبنوك، قرار رفع الفائدة 2% دفعة واحدة -الخميس الماضي- وافتتح تعاملات الأسبوع مستقراً عند 17.8321 جنيه للشراء، مقابل 17.8382، كما بلغ سعر البيع 17.9324%، بدلاً من 17.9476 جنيه، نهاية الأسبوع الماضي.
ومن المفترض أن يساهم رفع سعر الفائدة في تعزيز قيمة الجنيه وخفض العملة الأجنبية، لاسيما أنه سيحفز كثير من المتعاملين على استثمار أموالهم في أدوات ادخارية بالعملة المحلية والتنازل عن نظيرتها الأجنبية.
وقرر البنك المركزي رفع عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75% و19.75% على التوالي، ورفع العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%.
يأتي ذلك وسط استقرار أسعار الدولار بالبنوك الكبرى، إذ سجل سعر الشراء لدى البنك الأهلي 17.82 جنيه و17.92 جنيه للبيع.
وعرض بنك قطر الوطني الأهلي شراء الدولار عند 1.82 جنيه و17.92 جنيه للبيع.
وانخفض سعر الدولار 5 قروش لدى بنك القاهرة إلى 17.75 جنيه للشراء، و17.85 جنيه للبيع.
وانخفض سعر الدولار لدى البنك التجاري الدولي قرشاً إلى 17.85 جنيه، و17.95 جنيه للبيع.
وتراجع الدولار لدى بنك مصر بصورة طفيفة بلغت قرشاً واحداً للشراء إلى 17.84 جنيه، وسجل البيع 17.95 جنيه.
ويعتبر بنك HSBC -صاحب أعلى سعر للبيع- عند 17.98 جنيه و17.86 جنيه للشراء.
وعرض البنك العربي الافريقي شراء الدولار بواقع 17.85 جنيه، و17.95 جنيه للبيع.
وسجل سعر الشراء لدى بنك الإسكندرية 17.83 جنيه، و17.93 جنيه للبيع.
وقدم بنك المصرف المتحد شراء الدولار عند 17.81 جنيه، و17.90 جنيه للبيع.
أسعار الدولار
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا