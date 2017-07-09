متوسط الدولار بالبنوك يستقر عند 17.83 جنيه للشراء

هبة محمد





تجاهل متوسط سعر الدولار بالبنوك، قرار رفع الفائدة 2% دفعة واحدة -الخميس الماضي- وافتتح تعاملات الأسبوع مستقراً عند 17.8321 جنيه للشراء، مقابل 17.8382، كما بلغ سعر البيع 17.9324%، بدلاً من 17.9476 جنيه، نهاية الأسبوع الماضي.

ومن المفترض أن يساهم رفع سعر الفائدة في تعزيز قيمة الجنيه وخفض العملة الأجنبية، لاسيما أنه سيحفز كثير من المتعاملين على استثمار أموالهم في أدوات ادخارية بالعملة المحلية والتنازل عن نظيرتها الأجنبية.

وقرر البنك المركزي رفع عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75% و19.75% على التوالي، ورفع العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%.

يأتي ذلك وسط استقرار أسعار الدولار بالبنوك الكبرى، إذ سجل سعر الشراء لدى البنك الأهلي 17.82 جنيه و17.92 جنيه للبيع.





وعرض بنك قطر الوطني الأهلي شراء الدولار عند 1.82 جنيه و17.92 جنيه للبيع.





وانخفض سعر الدولار 5 قروش لدى بنك القاهرة إلى 17.75 جنيه للشراء، و17.85 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار لدى البنك التجاري الدولي قرشاً إلى 17.85 جنيه، و17.95 جنيه للبيع.





وتراجع الدولار لدى بنك مصر بصورة طفيفة بلغت قرشاً واحداً للشراء إلى 17.84 جنيه، وسجل البيع 17.95 جنيه.





ويعتبر بنك HSBC -صاحب أعلى سعر للبيع- عند 17.98 جنيه و17.86 جنيه للشراء.





وعرض البنك العربي الافريقي شراء الدولار بواقع 17.85 جنيه، و17.95 جنيه للبيع.





وسجل سعر الشراء لدى بنك الإسكندرية 17.83 جنيه، و17.93 جنيه للبيع.





وقدم بنك المصرف المتحد شراء الدولار عند 17.81 جنيه، و17.90 جنيه للبيع.