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استثمار
الاستثمار الأوروبى: مصر اتخذت خطوات حقيقية لإصلاح سوق العمل
الأحد 09 يوليه 2017 03:32 م
بنك الاستثمار الإسلامى الأوروبى
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بنك الاستثمار الإسلامى الأوروبى
سمر السيد
قال كريستوف لوسيه، مدير المكتب الإقليمى للشرق الأدنى ببنك الاستثمار الأوروبى، إن مصر لديها الكثير من فرص رأس المال البشرى التى يمكن استغلالها وتوظيفها فى الكثير من المشروعات المتخصصة، لذا من الضرورى الحديث عن التشغيل برواتب لائقة ومحترمة.
وأضاف لوسيه، فى كلمته بالمؤتمر الذى نظمه البنك الدولى، اليوم الإثنين، تحت عنوان "الشباب والتوظيف فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. مهارات أفضل ووظائف أكثر"، أنه ينبغى توافر رأس مال كافى للشركات لتسهيل تحولها من القطاع غير الرسمى إلى الرسمى.
وأكد أنه رغم أن مصر إتخذت خطوات حقيقية على طريق إصلاح سوق العمل عبر تعديل وإصدار بعض القوانين، لكنها تحتاج خلق بيئة مواتية لتشجيع إستراتيجية توفير فرص العمل ليس فقط عبر التشريعات بل بتغيير العقلية وتنفيذ القوانين وتغيير البيئة.
وشدد على أهمية اختيار الحكومة بين القطاعات الرابحة والواعدة للاستثمار فيها بعناية لتوفير مكانًا للتنافس دوليًا، مع تحديد شركات القطاع الخاص التى تمكن من المنافسة عالميًا، بجانب توفير التمويل اللازم لتشجيع القطاعات المصرفية.
بنك الاستثمار الأوروبي
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