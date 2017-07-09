رئيس الصخور العربية يتظلم ضد استبعاده من انتخابات البورصة

منى عبدالباري

قال عادل عبدالله، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، والمستبعد من انتخابات بورصة النيل، إنه سيتقدم اليوم بتظلم لإدارة البورصة اعتراضًا على استبعاد أوراق ترشحه.





كانت إدارة البورصة أعلنت -صباح اليوم الأحد- قبول مرشحين عن انتخابات بورصة النيل، هما أحمد بهاء الدين شلبي، عن شركة إم بي الهندسية، ومنصور فيصل البربري عن شركة بي إي جي للتجارة والاستثمار، بينما تم استبعاد عبدالله.





وأغلقت البورصة المصرية -الخميس الماضي- باب تلقي طلبات الترشح للانتخابات التكميلية لمجلس إداراتها لاختيار ممثلين عن الشركات المقيدة، وبورصة النيل، وسط إقبال ضعيف.

وشهدت فترة الترشح التي استمرت منذ الخميس 26 يونيو وحتى الخميس 6 يوليو، تقدُّم 5 مرشحين فقط هم: هاشم السيد، وخالد أبوهيف، عن مقعد الشركات المقيدة، وأحمد بهاء الدين شلبي، ومنصور البربري، وعادل عبدالله عن مقعد بورصة النيل.





كانت الانتخابات التكميلية شهدت خلال اليومين الأولين من فتح باب الترشح عزوفًا من المرشحين، حيث لم يتقدم حتى يوم 2 يونيو أى مرشح.





ومن المقرر إجراء الانتخابات مساء يوم الإثنين -24 يونيو الجارى- بمبنى شركة مصر لنشر المعلومات التابعة للبورصة المصرية فى القاهرة الجديدة.