لجنة استرداد أراضى الدولة تؤكد التزامها بدليل التقنين

المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء



إزالة 25 ألف تعدى على النيل والمجارى المائية



بدور إبراهيم:



أكدت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية، على التزامها بمعايير التقنين التى تضمنها الدليل الذى أعدته، واعتمده مجلس الوزراء، وتم توزيعه على المحافظات.



تضمن الدليل كل الخطوات والبيانات التى تضمن تنفيذ القانون، وحماية حقوق الدولة والمواطنين، وأشار اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للشئون الأمنية، إلى أن طلبات التقنين التى تلقتها اللجنة على مدى الفترة الماضية، سيتم فحصها بلجان المحافظات، مع ما ستتلقاه من طلبات جديدة، ثم إجراء المعاينات الميدانية، وتقدير الأسعار الاسترشادية، ورفعها مرة أخرى إلى اللجنة لاتخاذ قرار التقنين.



وأكد اللواء عبدالله عبد الغنى، رئيس الأمانة الفنية للجنة، أنه تم الانتهاء من وضع الخطة الزمنية لتقييم أراضى الطرق الصحراوية (مصر إسكندرية، والإسماعيليلة، والسويس) وسيبدأ تنفيذها وفق معايير محددة، مع تقدير قيمة مخالفات تغيير النشاط، وأسعار الأراضى الزراعية.



وفى إطار خطة استثمار الأراضى المستردة، أكد اللواء أحمد رزق، ممثل وزارة الاستثمار باللجنة، تلقى الوزارة حصرا من 4 محافظات بالأراضى التى تمثل فرصا استثمارية، وجارى استعجال باقى المحافظات لضمها إلى الخريطة الاستثمارية التى سينتهى إعدادها نهاية الشهر الجارى، لرفعها على موقع الترويج الخاص بالوزارة، مع ارسالها إلى سفارات مصر بالخارج لعرضها كفرص جيدة على المستثمرين المصريين والعرب.



على جانب أخر واصلت اللجنة متابعتها لنتائج إزالة التعديات على المجارى المائية على مستوى الجمهورية، حيث كشف تقرير لوزارة الرى أنه منذ بداية الحملة فى مارس الماضى، تمت إزالة نحو 12 ألف و400 حالة تعدى على مجرى النيل، وكانت أكثر المحافظات نشاطا فى أعمال الإزالة محافظة دمياط ومحافظة الغربية.



وأكد التقرير وجود 24 ألف حالة أخرى على مجرى النهر، من بينها حوالى 17 ألف حالة مأهولة بالسكان، وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.



وكشف تقرير الرى أيضا أنه منذ بداية حملة إزالة التعديات على أراضى الدولة فى 18 مايو الماضى، وحتى بداية الشهر الجارى، تمت إزالة 13 ألف و600 حالة تعدى على المجارى المائية، بلغت مساحتها مليون و179 ألف متر مربع، على مستوى الجمهورية



وطالب "جمال الدين" باستكمال عمليات الإزالة، وعدم التهاون مع أى تعديات جديدة، حفاظا على أراضى الدولة، وعدم منح الفرصة لمافيا التعدى لفرض إرادتها على الدولة.

