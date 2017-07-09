البورصة تعلن أسماء المقبولين لخوض الانتخابات

البورصة المصرية

منى عبدالباري



أعلنت البورصة المصرية، اليوم الأحد، عن أسماء 4 أعضاء فقط تم قبول ترشحهم لعضوية مجلس إدارة البورصة عن الشركات المقيدة، وشركات بورصة النيل.



وبحسب البيان المنشور -اليوم الأحد- عبر شاشات التداول، قد تم قبول ترشح خالد محمد أحمد عن شركة الملتقى العربي للاستثمارات، وهاشم السيد الدسوقي المرشح عن شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير للمنافسة على مقعد الشركات المقيدة.



وتم قبول ترشح أحمد بهاء الدين شلبي، عن شركة إم بي الهندسية، ومنصور فيصل البربري عن شركة بي إي جي للتجارة والاستثمار، للمنافسة على انتخابات بورصة النيل، واستبعاد عادل عبدالله الذي كان مرشحا لانتخابات بورصة النيل.



وأغلقت البورصة المصرية -الخميس الماضي- باب تلقي طلبات الترشح للانتخابات التكميلية لمجلس إداراتها لاختيار ممثلين عن الشركات المقيدة، وبورصة النيل، وسط إقبال ضعيف.



وشهدت فترة الترشح التي استمرت منذ الخميس 26 يونيو وحتى الخميس 6 يوليو، تقدُّم 5 مرشحين فقط هم: هاشم السيد، وخالد أبوهيف، عن مقعد الشركات المقيدة، وأحمد بهاء الدين شلبي، ومنصور البربري، وعادل عبدالله عن مقعد بورصة النيل.



وشهدت الانتخابات التكميلية خلال اليومين الأولين من فتح باب الترشح عزوفًا من المرشحين، حيث لم يتقدم حتى يوم 2 يونيو أى مرشح.



ومن المقرر إجراء الانتخابات مساء يوم الإثنين -24 يونيو الجارى- بمبنى شركة مصر لنشر المعلومات التابعة للبورصة المصرية فى القاهرة الجديدة.