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الرقابة المالية: 4.9 مليار جنيه أرصدة التمويل متناهى الصغر
الأحد 09 يوليه 2017 01:21 م
شريف سامى 44444
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شريف سامى 44444
- سامى: 10% زيادة فى التمويل متناهى الصغر بالربع الأول
هبة محمد
كشف شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن أن نشاط التمويل متناهى الصغر استمر فى النمو، خلال الربع الأول من عام 2017، وتمثل ذلك فى ارتفاع بواقع 10.7 % في قيمة أرصدة التمويل للجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات، والتي بلغت بنهايته 4.96 مليار جنيه، مقارنة بـ 4.48 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2016.
وأظهر التقرير ربع السنوى لنشاط التمويل متناهى الصغر الذى نشرته الهيئة -اليوم- زيادة أعداد المستفيدين بواقع 4.3%، حتى نهاية شهر مارس الماضي- حيث بلغت 1.9 مليون مستفيد، مقابل 1.8 مليون فى بداية العام.
وبين التقرير أنه خلال الربع الأول من العام، بلغت نسبة أرصدة التمويل للإناث 51.4%، وأنهن يمثلن نسبة 69.7% من إجمالى عدد المستفيدين من التمويل متناهى الصغر المقدم من الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات.
ولفت شريف سامى إلى أن التمويل متناهى الصغر يتضمن صيغتين، إحداها التمويل الفردى وبلغ نصيبه 73% من إجمالى أرصدة التمويل بنهاية الربع الأول من العام، بينما حقق التمويل الجماعى 27.3%.
وأشار إلى أنه ضمن الجهات المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر، جاءت الشركات الأسرع نمواً وحققت 24% ارتفاعاً فى أرصدة التمويل، و18% زيادة فى أعداد المستفيدين، وبنهاية الربع الأول من العام بلغت حصة الجمعيات والمؤسسات الأهلية من سوق التمويل متناهى الصغر 74% من حيث الأرصدة فى مقابل 26% للشركات، أما من حيث عدد العملاء المستفيدين فجاءت نسبتهم 82.2% للجمعيات والمؤسسات الأهلية، و17.8% للشركات.
وأوضح أنه بتحليل النشاط وفقاً للغرض من التمويل فقد احتل النشاط التجاري من حيث قيمة المحفظة نسبة تقارب 61%، والنشاط الخدمى 19%، بينما بلغت النسبة للنشاط الزراعى 13%، وأخيراً النشاط الإنتاجى والحرفى 8%.
وكشف شريف سامى أن عدد الجهات المرخص لها بلغ 771 تخدم عملائها من خلال 1488 مقرًا وفرعًا فى مختلف محافظات الجمهورية.
وأشاد سامي بجهود الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، والذى انعقدت جمعيته العامة مؤخراً، وانتخبت مجلس إدارة جديد جاء بتمثيل من مختلف أقاليم مصر.
ولفت إلى أن الهيئة حرصت أن يتضمن القانون انشاؤه بغرض تنمية النشاط وترسيخ مفاهيم وأعراف ممارسته وتقديم التوصيات بشأن التشريعات المنظمة لممارسة التمويل متناهى الصغر، أو المرتبطة بعمل الجهات الأعضاء فى الاتحاد وهى الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية والبنوك الممارسة لنشاط التمويل متناهى الصغر، إضافة إلى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة وشركات ضمان مخاطر الإئتمان.
الرقابة المالية
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