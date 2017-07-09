تأسيس مصنع berry للأحذية النسائية‎ باستثمارات 60 مليون جنيه

محل أحذية 11

المال ـ خاص:



بدأت T-Plus إحدى شركات الجوهرى جروب فى تدشين الإنتاج الأول للأحذية الرياضية النسائية التى تحمل المعايير والمواصفات الأوروبية فى اعتمادية الجودة، وذلك تحت العلامة التجارية (Berry) بمصنع الشركة بمدينة نصر.



وتعد (Berry) هى أول تجربة للتصنيع المحلى للأحذية الرياضية على أرض مصر بمواصفات الجودة الأوروبية والمخطط لها التصدير فى الفترة القادمة بعد النجاح الذي حققته في السوق المحلية.



وأكد طارق الجوهرى، رئيس مجلس إدارة الشركة T-Plus، أن Berry هى حلم قبل أن يكون مجرد منتج مقدم من شركاتنا للمستهلكين، فعلى مدار الأعوام الماضية كان سعى المجموعة إلى تطوير التوجه الاستثمارى لها والاتجاه إلى التصنيع لتتلائم مع توجه الدولة، وتشجيعا للمنتج المحلي وتلبية لاحتياجات السوق المصرية، إضافة إلى إنتاج منتج بجودة عالية وسعر تنافسي الأمر الذى استغرق أكثر من عام ونصف لتدشين خطوط إنتاج عالية الجودة، الامر الذى ينعكس بعد ذلك على جودة المنتج النهائى وقابليته للتصدير بمواصفات مقبولة فى الأسواق الأوربية.



وأضاف الجوهرى أن استثمارات المشروع بلغت أكثر من 60 مليون جنيه ما بين خطوط إنتاج وخامات ومع بدء التشغيل وصلت القدرة الإنتاجية إلى 120 ألف حذاء فى الشهر، وهو الأمر الذى نسعى لمضاعفته فى الفترة القادمة بعد أن أثبت المنتج قدرته الواسعة على المنافسة، حيث تسعى T-Plus إن إنشاء المزيد من خطوط الإنتاج لتلبية الأسواق الخارجية والاتجاه نحو التصدير، مشيرا إلى استغلال قدرات المجموعة وإمكاناتها من خلال تواجد مجموعة شركاتنا القوي فى منطقة الخليج لفتح أسواق تصديرية خارج مصر.