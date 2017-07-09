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اقتصاد وأسواق
القوى العاملة تبدأ تلقى طلبات المتدربين بالخدمات البترولية
الأحد 09 يوليه 2017 05:16 ص
محمد سعفان وزير القوى العاملة
أخر الأخبار
محمد سعفان وزير القوى العاملة
متابعات:
تبدأ وزارة القوى العاملة اليوم الأحد وحتى الخميس المقبل؛ قبول طلبات الدفعة السادسة من الراغبين فى التدريب من الشباب مجانًا بشركة "ويزرفورد" على المهن المتعلقة بنشاط الخدمات البترولية، بداية من أعمال استكشاف البترول، وحفر الآبار، وحتى إنتاج النفط أو الغاز من الآبار، وصيانة الأجهزة والمعدات، فى إطار التعاون مع الوزارة والشركة ومؤسسة "مصر الخير".
ويُمْنَح المتدرب مكافأة 1000 جنيه شهريًا طول فترة البرنامج التدريبى المنفذ لمدة 3 شهور، ويشترط فى المتقدم للتدريب أن يكون من خريجى المعاهد الفنية فوق المتوسط، ومدارس التعليم الفنى الصناعى (نظام الخمس سنوات) وخريجى الجامعة العمالية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها، مع الإلمام باللغة الإنجليزية، وألا يزيد السن على 25 سنة.
ويتطلب البرنامج التدريبى التفرغ التام طوال فترة التدريب، وسوف تبدأ ساعات التدريب من الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، وإجراء البرنامج بمراكز التدريب ومواقع عمل شركة "ويزرفورد"، والتأمين على جميع المتدربين من أخطار الوفاة، أو العجز الكلى، أو الجزئى، أو الإصابة، وسوف يمنح المتدرب بعد اجتياز الدورة شهادة معتمدة من وزارة القوى العاملة، والشركاء، وشهادة قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة الحرفة، معتمدة من وزارة القوى العاملة.
وتقدم الطلبات باليد، خلال المدة المشار إليها بديوان عام الوزارة بـ3 شارع يوسف عباس، الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالدور السادس، مرفق بها السيرة الذاتية بما لا تزيد عن صفحة واحدة، وصورة من شهادة التخرج، ولن تقبل أيه طلبات غير مستوفاة للشروط لجميع المحافظات.
وزارة القوى العاملة والهجرة
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