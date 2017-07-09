أديب لطارق عامر: اللى بتعمله مش صح ومش هيخلى الناس تشتغل

أحمد الدسوقى:





شن الإعلامى عمرو أديب، هجوماً على قرار طارق عامر، محافظ البنك المركزى، برفع الفائدة 2% الخميس الماضى، مؤكدا أن "عامر" لا يعمل بشكل سليم.





كانت لجنة السياسة النقديه للبنك المركزى قد قررت فى اجتماعها الخميس الماضى، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض للليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75% و19.25 % على التوالى.





ووجه أديب خلال برنامجه "كل يوم" حديثه لطارق عامر قائلاً :" اللى بتعمله مش صح ومش هيخلى الناس تشتغل "، مؤكدا انه ضد قرار هذا القرار جملة وتفصيلاً.



