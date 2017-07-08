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عقـــارات
قرب انتهاء تطوير المناطق العشوائية ببورسعيد
السبت 08 يوليه 2017 09:43 م
أحمد درويش نائب وزير الإسكان لشئون التطوير الحضري والعشوائيات
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أحمد درويش نائب وزير الإسكان لشئون التطوير الحضري والعشوائيات
بورسعيد امانى العزازى
أكد أحمد درويش، نائب وزير الإسكان لشئون التطوير الحضري والعشوائيات قرب انتهاء تطوير كل المناطق العشوائية غير الآمنة بمحافظة بورسعيد.
ويتم حاليا تطوير مناطق الهاجوج والإصلاح والجناين بتكلفة إجمالية حوالي 180 مليون جنيه، وذلك لإنشاء 43 عماره تحتوي على 860 وحدة سكنية، وأيضا جارٍ العمل للانتهاء قريبا من مشروع زرزارة المرحلة الثالثة لإنشاء 624 وحدة سكنية بتكلفة حوالي 83 مليون جنيه.
وأشار درويش إلى أنه بصدد تسكين منطقه عزبة أبوعوف، والتي تشمل 960 وحدة بتكلفة تقترب من نصف مليار جنيه، حيث يتم تسكين 32 عمارة ومتبقي 8 عمارات.
وأوضح بيان لصندوق تطوير المناطق العشوائية التابع لوزارة الإسكان إلى الانتهاء من تطوير منطقة القابوطي العام الماضي، والتى تضمنت 1400 وحدة سكنية وكانت تعتبر من أكبر المناطق العشوائية على مستوى الجمهورية.
وبذلك تتبقي منطقة واحدة هي منطقة حظائر أبو عوف المقرر أن يبدأ التطوير فيها خلال الشهر القادم، وسيتم إنشاء 528 وحدة سكنية بتكلفة تقديرية 260 مليون جنيه ليصبح
اجمالي الوحدات السكنية المخصصه لأهالي العشوائيات في بورسعيد حوالي 6600 وحدة سكنية بتكلفة تقترب من 1.1 مليار جنيه.
يذكر أنه من المقرر أن يزور وزير الإسكان ونائبه لتطوير العشوائيات بورسعيد غدا لتفقد مشروعات الإسكان التى تنفذها الوزاره فى بورسعيد.
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