مونديال شباب السلة.. مصر تخسر أمام اليابان

منتخب مصر أمام نظيره الياباني

علي المصري



خسر منتخب مصر أمام نظيره الياباني بنتيجة 76_73، بعد وقت إضافي، في اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين، على صالة رقم 2، بمجمع الصالات المغطاة، باستاد القاهرة الدولي، ضمن لقاءات تحديد المراكز من التاسع حني الثاني عشر، لكأس العالم للشباب تحت 19 سنة لكرة السلة، والتي تستضيفها مصر، وتختتم غدا الأحد، وستلعب مصر في اليوم الختامي، علي أمام نيوزيلندا، التي خسرت اليوم أيضا، أمام بورتريكو، بنتيجة 70_74.



أنهت مصر الفترة الأولي، متقدمة بنتيجة 17_12، قبل أن يتعادل المنتخبان في الفترة الثانية بنتيجة 16_16، لينتهي الشوط الأول، بتقدم مصر 33_28.



وانقلب الحال في الفترة الثالثة، التي شهدت سيطرة واضحك لمنتخب اليابان، وحسمته بنتيجة 19_11، قبل أن ينتفض الفراعنة في الفترة الرابعة، التي حسموها لصالحهم بنتيجة 20_17، لتنتهي المباراة بالتعادل 64_64.



واحتكم المنتخبان لوقت إضافي مدته خمسة دقائق، شهدت قمة الإثارة والندية بين صغار الفراعنة، والكمبيوتر الياباني، الذي استطاع أن يحسم الوقت الإضافي لصالحه بنتيجة 12_9، ويفوز باللقاء بنتيجة 76_73.



وفي لقاءي تحديد المراكز من 5 لـ 8 ، تغلبت ليتوانيا علي الأرجنتين، بنتيجة 85_77، وألمانيا علي فرنسا، بنتيجة 86_60، وفي مباراتي تحديد المراكز من 13 لـ 16، تغليت أنجولا علي مالي، بنتيجة 73_54، و كوريا الجنوبية علي إيران، بنتيجة 81_77.