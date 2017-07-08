تعليق الآثار على إحالة 4 مسئولين للمحاكمة بسبب تمثال المطرية

علّق الدكتور أيمن العشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية، على قرار هيئة النيابة الإدارية بإحالة 4 مسئولين بالآثار للمحاكمة العاجلة؛ بسبب إهمال تمثال المطرية، قائلًا "إنه من حق الهيئة التحقيق واتخاذ القرار، خاصة أن الموضوع تمت إثارته في وسائل الإعلام وسبب ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي".





وأضاف العشماوي أن دور الوزارة تمثَّل في تشكيل لجنة من خبراء الآثار، بالتعاون مع جامعة القاهرة للتحقيق بالواقعة ومعرفة إذا كان هناك مخالفات شابت استخراج الجزء الأول من التمثال.





وأمرت المستشارة رشيدة فتح الله، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة كل من رئيس قطاع الآثار المصرية بوزارة الآثار، ورئيس الإدارة المركزية لآثار الوجه البحري ورئيس البعثة المصرية الألمانية المشتركة للتنقيب عن الآثار، ومدير منطقة آثار المطرية وعين شمس، وحارس أمن منطقة آثار المطرية- للمحاكمة العاجلة.





كانت النيابة الإدارية قد باشرت تحقيقاتها بناء على مذكرة أعدَّها مركز المعلومات والإعلام بالنيابة الإدارية، أثناء ما أثير بمواقع التواصل الاجتماعى من اكتشاف تمثال أثري يعود للملك "بسمتيك الأول" من الأسرة السادسة والعشرين بالدولة الحديثة (أكثر من 600 عام قبل الميلاد) بـ"سوق الخميس" بمنطقة المطرية من قِبل البعثة المصرية الألمانية المشتركة للتنقيب عن الآثار.





وقامت اللبعثة باستخدام حفار لاستخراج القطعة الأثرية من باطن الأرض وترك التمثال عقب استخراجه في العراء دون حراسة، ليعبث به بعض الصبية يوم الخميس الموافق 9/3/2017 دون اتباع الأسس والقواعد العلمية والتقنية لاستخراجها والتعامل معها.





كما استمعت النيابة للجنة الفنية السابق تشكيلها برئاسة الدكتور العميد الأسبق لكلية الآثار بجامعة القاهرة، والتي قدمت تقريرها عقب إجراء المعاينة الفنية والذي انتهى إلى أن عملية استخراج الجزء الأول من التمثال الأثري شابها بعض الأخطاء والتي تمثلت في استخدام الحفار بتربة طينية بمنطقة حفائر، وهو أمر من شأنه تعريض ما قد يوجد من قطع أثرية للخطر.



