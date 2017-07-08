أجندة الأحداث السياسية الأحد 8-7

الأجندة السياسية

سلوى عثمان



وزراء وحكومة

يعود الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، غدا، إلى مصر بعد انتهاء زيارته في بيروت، حيث شارك مع وفد من وزارة الصحة في الملتقى الصحي الاقتصادي لاتحاد المستشفيات العربية المنعقد في بيروت برعاية الرئيس ميشال عون رئيس جمهورية لبنان، وبحضور الدكتور غسان حاصباني نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير صحة لبنان، والدكتور محمد عبدالله رئيس اتحاد المستشفيات العربية، ووجه وزير الصحة والسكان الشكر إلى الجنرال ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية، على رعايته لهذا الملتقى، والذي يهدف إلى زيادة الكفاءة الاقتصادية للرعاية الصحية مع تحقيق عدالة توزيع خدمات الرعاية الصحية.



يعقد غداً الأحد، فى تمام الساعة الحادية عشر، بمجمع إعلام الغردقة، الاجتماع الشهرى لشباب محافظة البحر الأحمر مع اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر وبحضور القيادات التنفيذية و يناقش الاجتماع المشروعات الجارى تنفيذها بمدن المحافظة وخاصة مدينة الغردقة، وكذلك يناقش الخطة المستقبلية للمحافظة، والمشكلات بالمدن المختلفة، ومن المقرر أن يشارك فى الاجتماع الشهرى لشباب البحر الاحمر مع محافظ البحر الأحمر، ممثلين من جميع مدن المحافظة بداية من قرية الزعفرانة التابعة لمدينة رأس غارب شمالا حتى رأس حدربة بحلايب جنوبا.



قالت سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعى للجمعيات الأهلية، وعضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك ، إنه سيتم عقد اجتماع مجلس إدارة الجهاز برئاسة اللواء عاطف يعقوب غدا الأحد، وذلك لمناقشة أوضاع الأسواق، وسيناقش الاجتماع ما تم اتخاذه من قرارات بجانب متابعة ضبط الأسواق لحماية المستهلكين وما تم إنجازه في التعامل مع الشكاوى التي تلقاها الجهاز وتأثير تداعيات رفع أسعار الطاقة على أسعار المنتجات والخدمات والآليات التي يتم العمل من خلالها لحماية المواطنين من تجاوزات التجار بالأسواق بزعم وجود تكلفة غير مبررة.



كشف اللواء محمود عيسى، السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، عن أن اللجنة المشكلة لتقنين الأوضاع بالقرار رقم 31 بتاريخ 10 يناير 2017 والصادر من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، سوف تستكمل غدا، المرحلة الثانية لمعانية وحصر جميع الأراضي الزراعية بالمحافظة، التي زرعت بوضع اليد، بناء على تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي تمهيدا لتقنين الأوضاع ، وقال إن هذه اللجنة عاينت خلال المرحلة الأولى 303 حالات تعد بإجمالي 1200 فدان حيث تعاين هذه اللجنة المزارع على الطبيعة مع تسجيل بيانات كل مزرعة واسم مالكها ورقم هاتفه وبطاقته الشخصية.



أحزاب وحركات ونقابات

بدأ حزب مستقبل وطن، غدًا الأحد، جولة جديدة لزيارة عدد من المحافظات المختلفة، وذلك فى إطار التواصل الذى اعتاد عليه الحزب برئاسة النائب المهندس أشرف رشاد مع كل الأمانات فى مختلف المدن بالجمهورية، ويرافقه فيها عدد من النواب والقيادات التنظيمية وأعضاء الأمانة المركزية، ويتوجه وفد الحزب لزيارة محافظة الإسكندرية ويتقدم الوفد أشرف رشاد، رئيس الحزب ومعه عدد من القيادات التنظيمية، وذلك للتواصل مع أعضاء الحزب والمواطنين بكل المحافظات على أن يجرى رئيس الحزب حوارا مفتوحًا مع كل الأعضاء بالمحافظة، بشأن كل الملفات سواء ما يخص الحزب أو ملفات على الساحة السياسية ويجيب على تساؤلاتهم واستفساراتهم ، و ستشهد الفترة المقبلة زيارات لكل المحافظات المختلفة وعقد لقاءات مع الأعضاء بها من أجل التواصل معهم ومعرفة مشكلاتهم والرد على استفساراتهم وأسئلتهم.



جامعات

يستعد قسم علوم الاتصال والإعلام بكلية الآداب جامعة عين شمس برئاسة الدكتورة هبة شاهين، لانطلاق فعاليات المهرجان السنوي لعرض مشروعات التخرج تحت شعار "إعلام حر ومسئول" والمقرر إقامته، غدا، في قاعة المؤتمرات الكبرى بجوار كلية الصيدلة في جامعة عين شمس ، يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور عبدالوهاب عزت رئيس الجامعة وبحضور الدكتور فتحي الشرقاوي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور نظمي عبدالحميد نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبدالناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور سوزان القليني عميد كلية الآداب بالجامعة ، ويشهد المهرجان عرض مشروعات التخرج لطلاب الشعب الثلاثة بحضور عدد من كبار الإعلاميين ، وبمشاركة طلاب القسم، وسيشهد ختام المهرجان تكريم الخبراء الإعلاميين وأعضاء الهيئة المعاونة بالقسم الذين أشرفوا على إنتاج مشروعات تخرج الطلاب والإعلان عن مراكز المشروعات الفائزة وتوزيع الجوائز وشهادات التقدير.



أخرى

أعلن سفير مصر فى الكاميرون شريف الليثى اعتزام الوزير بمؤسسة الرئاسة الكاميرونية رئيس المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد الكاميرونى ديودون ماسى جامس، القيام بزيارة رسمية للقاهرة خلال الفترة من (9 – 13) يوليو، وذلك تلبية لدعوة رئيس هيئة الرقابة الإدارية محمد عرفان ، تأتى الزيارة فى إطار العلاقات الثنائية الطيبة التى تربط مصر بالكاميرون والنقلة النوعية التى شهدتها العلاقات خلال السنوات الأربع الأخيرة ، وتأتى الزيارة فى إطار اهتمام قيادتى البلدين بملف مكافحة الفساد، مشيراً فى هذا الصدد إلى مذكرة التفاهم التى وقعها الجانبان فى العاصمة ياوندى فى أكتوبر الماضى.