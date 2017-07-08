مصر ترحب بتطهير بنغازي من التنظيمات الإرهابية

رحّبت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية في 8 يوليو الحالي، بتطهير مدينة بنغازي من التنظيمات الإرهابية والجماعات المتطرفة، باعتبارها أحدث المدن الليبية التي تم فيها هزيمة الإرهاب.





وأشاد البيان بدور الجيش الوطني الليبي الذي تمكَّن من دحر قوى الإرهاب والتطرف في مدينة بنغازي، بما يمثل خطوة ناجحة جديدة على طريق تطهير مختلف المدن الليبية من الجماعات المتطرفة، مؤكدًا في هذا الصدد ثقة جمهورية مصر العربية في صلابة وقدرة أبناء الشعب الليبي على اجتثاث جذور ظاهرة الإرهاب وإنهاء تواجد التنظيمات الإرهابية في كل أنحاء ليبيا شرقًا وغربًا وجنوبًا.



