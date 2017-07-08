EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
مصر ترحب بتطهير بنغازي من التنظيمات الإرهابية
السبت 08 يوليه 2017 06:08 م
وزارة الخارجية
أخر الأخبار
وزارة الخارجية
سمر السيد
رحّبت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية في 8 يوليو الحالي، بتطهير مدينة بنغازي من التنظيمات الإرهابية والجماعات المتطرفة، باعتبارها أحدث المدن الليبية التي تم فيها هزيمة الإرهاب.
وأشاد البيان بدور الجيش الوطني الليبي الذي تمكَّن من دحر قوى الإرهاب والتطرف في مدينة بنغازي، بما يمثل خطوة ناجحة جديدة على طريق تطهير مختلف المدن الليبية من الجماعات المتطرفة، مؤكدًا في هذا الصدد ثقة جمهورية مصر العربية في صلابة وقدرة أبناء الشعب الليبي على اجتثاث جذور ظاهرة الإرهاب وإنهاء تواجد التنظيمات الإرهابية في كل أنحاء ليبيا شرقًا وغربًا وجنوبًا.
كما جدَّد البيان تأكيد الموقف المصري الثابت القائم على ضرورة التصدي بكل حزم لظاهرة الإرهاب والتطرف بكل أشكالها وصورها، من خلال تكاتف الجهود الدولية لإيجاد رؤية متكاملة لمنع تمويلها والحد من انتشارها وأدوات الترويج لها؛ لما تمثله من تهديد للأمن والسلم الدوليين.
وزارة الخارجية
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا