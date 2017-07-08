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نقل وملاحة
تعطل حركة القطارات على خط القاهرة السد العالى
السبت 08 يوليه 2017 05:26 م
توقف حركة القطارات بخط الزقازيق إثر انفجار بالقضبان فى إنشاص
أخر الأخبار
توقف حركة القطارات بخط الزقازيق إثر انفجار بالقضبان فى إنشاص
مدحت إسماعيل
أعلنت هيئة السكة الحديد تعطل حركة مسير القطارات بمحطة ناصر على خط القاهرة- السد العالى الساعة 16.00 نتيجة سقوط عجلة البوجي الأمامى لجرار وعربة من قطار رقم 833 مميز القادم من السد العالي ومتجه إلى القاهرة.
وأوضحت الهيئة، فى بيانها، أنه أثناء تدوير القطار من حوش التخزين بمحطة ناصر بين الواسطى وبنى سويف، من النازل إلى الطالع، سقطت عجلة بوجى الجرار والعربة الأولى خلف الجرار بالبوجي الأمامي، مما تسبَّب فى تعطيل الحركة بمحطة ناصر على خط القاهرة السد العالى.
وعلى الفور تم الدفع بأوناش ومُعدات الرفع لرفع عجلة بوجي الجرار والعربة الأولى خلف الجرار؛ لعدم تعطيل حركة مسير القطارات، وتشكيل لجنة فنية؛ للوقوف على أسباب سقوط عجلة بوجي الجرار والعربة الأولى.
وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب نتيجة وجود بعض التأخيرات بمحطة ناصر الواقعة على خط القاهرة السد العالى، فى المسافة بين محطة الواسطى وبنى سويف.
السكك الحديدية
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