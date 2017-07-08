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زيادة أسعار استهلاك الكهرباء.. أهم موضوعات توك شو الليلة
السبت 08 يوليه 2017 05:16 م
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التوك شو
رحاب صبحى
أحمد سعد فى "تلاتة فى واحد" على "ON e"
تستضيف الفنانة شيماء سيف، فى برنامجها "تلاتة فى واحد"، فى الثامنة والنصف مساءً، المطرب الشعبى أحمد سعد، على قناة one، وتقدم خلال الحلقة عددًا من أغنياته، ويردّ على أسئلة الجمهور.
نتائج زيارة السيسى للمجر فى "من ماسبيرو" على الأولى
يستضيف برنامج "من ماسبيرو"، فى التاسعة مساء، الكاتب الصحفى خالد ميرى، وكيل نقابة الصحفيين؛ للحديث عن أهم نتائج زيارة رئيس الجمهورية للمجر، وأهم ما جاء بالصحف الرسمية، والفقرة من تقديم أمنية مكرم.
كما تستضيف الحلقة، فى الفقرة الثانية، النائب البرلمانى العميد محمود محيي الدين، ويدور الحوار حول السيناريوهات المتوقَّعة لمقاطعة الدول العربية لقطر والدور التركى والإيرانى فى هذه القضية، والفقرة تقديم عاطف كامل، والحلقة من إخراج عماد عبد الحميد.
وزير الكهرباء فى "كل يوم" على "ON e"
يستضيف الإعلامى عمرو أديب على قناة "ON e"، فى التاسعة والنصف مساءً، وزير الكهرباء محمد شاكر؛ ليتحدث عن ملف زيادة أسعار شرائح الاستهلاك، وردود الأفعال التي أثيرت حوله مؤخرًا، وخطة الوزارة خلال الفترة المقبلة.
رفع سعر الفائدة على الإيداع فى "هنا العاصمة" على سى بى سى
تقدم الإعلامية لميس الحديدي، خلال برنامجها "هنا العاصمة" على قناة "سي بي سي"، فى التاسعة مساءً، مناظرة اقتصادية حول قرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة على الإيداع، ومن المقرر أن تستضيف الحلقة عددًا من الخبراء الاقتصاديين.
وزير الشباب والرياضة فى "ملعب الشاطر" على المحور
يحلّ المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، ضيفًا على برنامج "ملعب الشاطر"، فى الحادية عشرة مساء، فى حلقة على قناة المحور فى حوار شامل يجيب فيه على العديد من الأسئلة الصعبة، وما رأيه فى الكابتن طاهر أبو زيد، ولماذا يتعرض للهجوم المستمر من العامرى فاروق. كما يفتح "عبد العزيز" خزانة الأسرار ويبعث رسائل مهمة للشباب ويكشف موعد الانتخابات الجديدة في الأهلى والزمالك والجبلاية وباقى الأندية.
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